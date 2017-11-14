"Живые" подарки президента России

Президенту РФ Владимиру Путину часто делают "живые" подарки, зная о его любви к животным.
Болгарская овчарка Баффи, "японка" Юмэ, тигрица Машка и другие звери, с которыми приходилось иметь дело президенту России, — в фотоленте Sputnik Эстония.
История крылатых, чешуйчатых, пушистых, рогатых и зубастых подарков Путина — в фотоленте Sputnik
Президенту РФ Владимиру Путину часто делают "живые" подарки, зная о его любви к животным.
Болгарская овчарка Баффи, "японка" Юмэ, тигрица Машка и другие звери, с которыми приходилось иметь дело президенту России, — в фотоленте Sputnik Эстония.
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту, в которую вошли фотоснимки самых ярких событий в мире, произошедших за минувшую неделю.
После четырех лет реконструкции открылся главный футбольный стадион России, который примет матчи открытия и финал Чемпионата мира по футболу 2018 года.
С 7 по 12 ноября в Милане проходит 75-й мотосалон EICMA-2017.
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей с первым офийиальным визитом прибыли в Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань встретили гостей.
Председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателиа рассказал Sputnik о том, что временная администрация в Сбербанке введена с целью выведения банка из зоны убытков, сделать его современным и динамично развивающимся.
Голосование проходило на сайте журнала Glamour, итоги стали известны вечером 13 ноября.
Премьера детского спектакля "Пастух и кот" режиссера Алхаса Шамба состоялась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 14 ноября.
Во второй день официального визита в Россию президент Южной Осетии Анатолий Бибилов возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве.
Вслед за Большим этнографическим диктантом в Баку пройдет Географический диктант, для участия в котором зарегистрировалось в десять раз больше человек.
Пять студентов, протестующих против отмены права на отсрочку от армии, объявили о голодовке и заперлись в одной из аудиторий Ереванского госуниверситета.
Переданная Казахстану часть земель комплекса "Байконур", выведенная из российской аренды, не имеет повышенного радиационного фона.
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Латвия наряду с 22 странами Евросоюза подписала договор о постоянном сотрудничестве в оборонной сфере, инициированный Францией и Германией.
Денежные переводы из-за границы в Литву за 2016 год составили чуть более одного миллиарда евро, из которых 500 миллионов поступило из стран Евросоюза.
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Прямой угрозы вторжения боевиков из Афганистана в Таджикистан сейчас нет, но в перспективе она существует, считает посол России в Таджикистане.
Регионы Узбекистана охватил тотальный дефицит бензина на автозаправках, его стоимость у спекулянтов в среднем на 60-90% больше государственной.
Таллиннцы поддержат пикетом борьбу за русское образование в Латвии, где 16 ноября пройдет марш под лозунгом "Свет против тьмы".
Во второй день официального визита в Россию президент Южной Осетии Анатолий Бибилов возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве.
Вслед за Большим этнографическим диктантом в Баку пройдет Географический диктант, для участия в котором зарегистрировалось в десять раз больше человек.
Пять студентов, протестующих против отмены права на отсрочку от армии, объявили о голодовке и заперлись в одной из аудиторий Ереванского госуниверситета.