Девушки и оружие: современные амазонки и военные технологии

Sputink представляет подборку самых красивых девушек, умеющих обращаться с современным оружием.
Международный фестиваль шоколада Salon du Chocolat Beirut 2017 прошел в Ливане, во время которого состоялся показ платьев из шоколада.
Житель села Лыхны Вадим Хинтба поймал переднеазиатского леопарда вечером 15 ноября.
Сотни новинок авторынка были представлены на автосалоне Dubai Motorshow, среди которых внедорожники, суперкары, электромобили и другие машины мировых производителей, а также изготовленные в ОАЭ. Свои последние модели представили Maserati, Ferrari, Lexus, Jeep, Infiniti, Hyundai, Porsche и другие.
Экстремальные виды спорта требуют не только достаточной физической формы, но и особой ментальности.
В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.
В 2018 году Министерства культуры России и Абхазии особое внимание будут уделять участию детей в событиях культурной жизни двух стран.
Власти города Килмарнок на днях демонтировали памятник жертвам грузино-абхазской войны. Это сделано по инициативе официального Тбилиси.
Комитет госбезопасности Южной Осетии напомнил гражданам, желающим посетить пограничную зону, о правилах въезда.
Общая история, культурные и религиозные факторы, являются опорой братских отношений Азербайджана и Узбекистана, заявил президент Алиев.
Парламент Армении продлил действие закона, освобождающего от ответственности граждан, не прошедших воинскую службу и вернувшихся в страну после 27 лет.
Британский гример, обладатель премии "Оскар" Марк Кульер приглашен для съемок очередного фильма киноэпопеи "Путь лидера" о Нурсултане Назарбаеве.
Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил с днем рождения избранного президента КР Сооронбая Жээнбекова.
Колумнист Sputnik Геворг Мирзаян о ключевых приоритетах официального Минска, резолюции ООН по Крыму и миротворцах в Донбассе.
Действия России свидетельствуют о стремлении повысить свою обороноспособность, а не о желании укреплять экономические связи, считает командующий НВС Латвии.
Отчего у Литвы есть повод задумать о дружбе с такими "демократическими" странами, как Украина, Грузия и Молдавия?
Референдум по отставке мэра Кишинева – это шанс, чтобы положить конец хаосу в столице, считает президент Молдовы Игорь Додон.
О том, с какими трудностями сталкиваются мигранты из Центральной Азии в России, рассказывает колумнист Шер Алиев.
Распространение религиозного экстремизма является главной угрозой для Узбекистана, считают свыше 60 процентов граждан республики.
Столица Эстонии – единственный не российский город – лидирует в голосовании за право стать столицей Тотального диктанта.
Комитет госбезопасности Южной Осетии напомнил гражданам, желающим посетить пограничную зону, о правилах въезда.
Общая история, культурные и религиозные факторы, являются опорой братских отношений Азербайджана и Узбекистана, заявил президент Алиев.
Парламент Армении продлил действие закона, освобождающего от ответственности граждан, не прошедших воинскую службу и вернувшихся в страну после 27 лет.