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Девушки и оружие: современные амазонки и военные технологии

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© Sputnik. Alexander Melnikov
Посетительница на международной оборонной выставке BIDEC-2017 в Бахрейне.

Sputink представляет подборку самых красивых девушек, умеющих обращаться с современным оружием.




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