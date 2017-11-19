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Панорамные фото года: лучшее с EPSON International Pano Awards

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  • Лучшие панорамные снимки года
  • Лучшие панорамные снимки года
  • Лучшие панорамные снимки года
  • Лучшие панорамные снимки года
  • Лучшие панорамные снимки года
  • Лучшие панорамные снимки года
  • Лучшие панорамные снимки года
  • Лучшие панорамные снимки года
  • Лучшие панорамные снимки года
  • Лучшие панорамные снимки года
  • Лучшие панорамные снимки года
  • Лучшие панорамные снимки года
  • Лучшие панорамные снимки года
  • Лучшие панорамные снимки года
  • Лучшие панорамные снимки года
  • Лучшие панорамные снимки года
  • Лучшие панорамные снимки года
  • Лучшие панорамные снимки года
  • Лучшие панорамные снимки года
  • Лучшие панорамные снимки года
© Фото : Francisco Negroni/ The EPSON International Pano Awards
Работа "Вулкан Кальбуко" Франциско Негрони заняла второе место открытой премии в категории "Природа/Пейзаж" фотоконкурса EPSON International Pano Awards.

Названы победители престижной мировой премии EPSON International Pano Awards.

Наряду с профессиональными фотографами в смотре участвовали и любители. Sputnik Латвия  предлагает лучшие снимки, сделанные в жанре панорамной фотографии.




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Панорамные фото года: лучшее с EPSON International Pano Awards
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