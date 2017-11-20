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Дети "Ты супер!" и "Ты супер! Танцы": фото Леры, Леона и Милены

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© Sputnik.
Валерия Адлейба– в 2016 году стала единственной участницей из Абхазии на шоу "Ты супер!"

Всемирный день ребенка отмечается ежегодно 20 ноября. Sputnik сделал подборку фотографий талантливых детей Абхазии, которые представляют республику за ее пределами, участвуя в конкурсах "Ты супер" и "Ты супер! Танцы".

В Абхазии много юных талантов. К сожалению, не все имеют возможность проявить и развить природные таланты. В 2017 году телеканал НТВ и международное информационное агентство Sputnik запустили совместный проект, на котором дети из неблагополучных семей могут проявить свои способности.

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка (Universal Children's Day). Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году как день мирового братства и взаимопонимания детей и посвящен деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире (резолюция 836, IX). Генеральная Ассамблея ООН предложила правительствам стран праздновать этот день в любой из дней, который каждое из них признает целесообразным. 20 ноября знаменует день, в который Ассамблея приняла в 1959 году Декларацию прав ребенка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребенка.

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