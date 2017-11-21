Встреча президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада

Владимир Путин в Сочи встретился с сирийским президентом Башаром Асадом, который посетил Россию с рабочим визитом. Смотрите фотографии со встречи в фотоленте Sputnik Эстония.
Владимир Путин в Сочи встретился с сирийским президентом Башаром Асадом, который посетил Россию с рабочим визитом.
Владимир Путин в Сочи встретился с сирийским президентом Башаром Асадом, который посетил Россию с рабочим визитом. Смотрите фотографии со встречи в фотоленте Sputnik Эстония.
Всемирный день ребенка отмечается ежегодно 20 ноября. Sputnik сделал подборку фотографий талантливых детей Абхазии, которые представляют республику за ее пределами, участвуя в конкурсах "Ты супер" и "Ты супер! Танцы".
Названы победители престижной мировой премии EPSON International Pano Awards.
Международный фестиваль шоколада Salon du Chocolat Beirut 2017 прошел в Ливане, во время которого состоялся показ платьев из шоколада.
Sputink представляет подборку самых красивых девушек, умеющих обращаться с современным оружием.
Круглый стол на тему "Доступная среда и универсальный дизайн для маломобильных людей" с участием главы администрации Сухума, представителей общественных и благотворительных организаций, прошел в Сухуме во вторник 21 ноября.
В ночь со вторника на среду из-за вторжения холодных арктических масс воздуха в тыл южного циклона на Черноморском побережье Абхазии сохранится значительное ухудшение погоды, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
На выставке "Динамическая симметрия" будет представлена серия 2010 года — геометрическая абстракция – одно из направлений, которое абхазская художница исследует на протяжении всего своего творчества.
В преддверии очередного раунда Женевских дискуссий в столицу Южной Осетии прибыли представители ООН, ОБСЕ и Евросоюза.
Главный тренер "Карабаха" рассказал о задачах, которые поставил перед игроками в матче Лиги чемпионов против лондонского "Челси".
Российские инвестиции в армянский бизнес превысил три миллиарда долларов, сказал глава МИД Армении на открытии выставки "Россия и Армения: дружба, закаленная веками".
Средние значения радиационного фона атмосферы за сентябрь в Казахстане не превышали предельно-допустимого уровня, сообщили в "Казгидромете".
Правительство России одобрило списание последней части долга Кыргызстана, ранее соответствующий документ ратифицировал парламент республики.
Беларусь в "Восточном партнерстве" — непростая история: экс-руководитель израильской спецслужбы Яков Кедми прокомментировал предстоящий саммит в Брюсселе.
Канадский батальон НАТО в Латвии отважно сражается в информационной войне с Россией: в соцсетях все время рассказывают, что канадцы мусорят и пьют пиво.
Современные охранные системы, забор высотой 2,5 метра и шлагбаумы: на границе с Россией есть все, кроме "российской угрозы", от которой защищается Прибалтика.
Президент Молдовы Игорь Додон считает, что выборы в парламент республики в 2018 году будут самыми важными в истории страны.
Таджикский певец Нахимов стал лауреатом фестиваля бардов в Москве с песней на персидском языке под названием "Душа моя".
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что задержанному журналисту "Новой газеты" Худоберди Нурматову надо разрешить выехать из России в третью страну.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд попросила НАТО увеличить присутствие в Балтии: политика превращения страны в военный полигон альянса продолжается.
В преддверии очередного раунда Женевских дискуссий в столицу Южной Осетии прибыли представители ООН, ОБСЕ и Евросоюза.
Главный тренер "Карабаха" рассказал о задачах, которые поставил перед игроками в матче Лиги чемпионов против лондонского "Челси".
Российские инвестиции в армянский бизнес превысил три миллиарда долларов, сказал глава МИД Армении на открытии выставки "Россия и Армения: дружба, закаленная веками".