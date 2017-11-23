Памяти Дмитрия Хворостовского

Каким мы запомним удивительного певца смотрите в фотоленте Sputnik Таджикистан.
Певец Дмитрий Хворостовский умер на 56 году жизни в Лондоне. Летом 2015 года певец объявил, что страдает от опухоли мозга.
Каким мы запомним удивительного певца смотрите в фотоленте Sputnik Таджикистан.
22 ноября 1960 года вышел в свет первый малолитражный советский автомобиль. Его в шутку называли "запор" и "горбатый", "кругленький" и "Чебурашка", "горбунок" и "ушастый".
Владимир Путин в Сочи встретился с сирийским президентом Башаром Асадом, который посетил Россию с рабочим визитом.
Всемирный день ребенка отмечается ежегодно 20 ноября. Sputnik сделал подборку фотографий талантливых детей Абхазии, которые представляют республику за ее пределами, участвуя в конкурсах "Ты супер" и "Ты супер! Танцы".
Названы победители престижной мировой премии EPSON International Pano Awards.
Мнения опрошенных нами экспертов разделились – от утверждений о том, что "сирийскую проблему в ближайшее время не решить" до "саммит стал подготовкой новой Ялты".
Ученые считают, что усиление сейсмической активности произойдет из-за снижения скорости вращения Земли.
Международный туристский форум SIFT – 2017 проходит в Сочи с 23 по 24 ноября.
Жители Южной Осетии пришли на митинг у въезда в Цхинвал, чтобы отдать дань уважения мужеству участников событий 28-летней давности.
Цены на хлеб в северных районах Азербайджана за последнюю неделю снизились почти в два раза – инициатива исходит от самих производителей.
Офицеры министерства по чрезвычайным ситуациям Армении пройдут курсы русского языка, что поможет им в дальнейшем в вопросах карьерного роста.
Пользователи сети сравнили чайку, изображенную на банкноте нового образца номиналом 500 тенге, с фотографией из Википедии.
Почти 67 процентов опрошенных кыргызстанцев негативно относятся к сносу и разрушению памятников Владимиру Ленину.
Беларусь может стать "новой Швейцарией" в технологии блокчейн, заявил основатель Blockchain Tech Corp. и Bitcoin Center NYC Ник Спэнос.
Дания планирует построить на острове Борнхольм в Балтийском море башню для сбора разведданных о России.
Реальное положение дел в литовской армии выглядит не так воодушевляюще, как торжества, организованные по случаю Дня воинов.
Молдавские инспекторы санитарного контроля не пусти в страну 18 тонн импортированного из Узбекистана укропа, расфасованного в коробки из-под сигарет.
В Подмосковье с 1января 2018 года подорожает патент для мигрантов – соответствующий законопроект приняли депутаты Мособлдумы.
Владелец и руководитель крупнейшего в Дубае предприятия по производству бронированных автомобилей готов сделать машину для президента Узбекистана.
Спортсмены из Эстонии и Латвии считают, что интерес к Олимпийским играм существенно упадет, если Россия не будет в них участвовать.
Жители Южной Осетии пришли на митинг у въезда в Цхинвал, чтобы отдать дань уважения мужеству участников событий 28-летней давности.
Цены на хлеб в северных районах Азербайджана за последнюю неделю снизились почти в два раза – инициатива исходит от самих производителей.
Офицеры министерства по чрезвычайным ситуациям Армении пройдут курсы русского языка, что поможет им в дальнейшем в вопросах карьерного роста.