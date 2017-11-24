Фотографии самых высоких гор планеты

Sputnik Литва предлагает посмотреть подборку фотографий самых больших гор на Земле.
Первое место в рейтинге самых высоких точек мира занимает Джомолунгма.
Sputnik Литва предлагает посмотреть подборку фотографий самых больших гор на Земле.
Певец Дмитрий Хворостовский умер на 56 году жизни в Лондоне. Летом 2015 года певец объявил, что страдает от опухоли мозга.
22 ноября 1960 года вышел в свет первый малолитражный советский автомобиль. Его в шутку называли "запор" и "горбатый", "кругленький" и "Чебурашка", "горбунок" и "ушастый".
Владимир Путин в Сочи встретился с сирийским президентом Башаром Асадом, который посетил Россию с рабочим визитом.
Всемирный день ребенка отмечается ежегодно 20 ноября. Sputnik сделал подборку фотографий талантливых детей Абхазии, которые представляют республику за ее пределами, участвуя в конкурсах "Ты супер" и "Ты супер! Танцы".
Югославскому кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру, музыканту и послу доброй воли Абхазии Эмиру Кустурице 24 ноября исполняется 63 года. Sputnik собрал несколько фактов из жизни режиссера.
Форум "Горная Абхазия" в Москве вызвал большой интерес среди москвичей и проживающих в РФ представителей абхазской диаспоры.
В рамках международной программы "Новое поколение" преподаватели и лаборанты Абхазского госуниверситета гостили в Москве и Владимире с 6 по 10 ноября. О том, что больше всего понравилось абхазской делегации и как это путешествие повлияло на их взаимоотношения, читайте в материале корреспондента Sputnik Абхазия.
По приглашению президента Южной Осетии Анатолия Бибилова 26-27 ноября республику с официальным визитом посетит глава Абхазии Рауль Хаджимба.
Секретарь Совета безопасности России и руководитель администрации президента Азербайджана договорились усилить сотрудничество.
Эксперт о плюсах и минусах вступления бывших советских республик в диалог с Евросоюзом и о том, как будут развиваться события после саммита Восточного партнерства.
Глава Минсельхоза Казахстана Аскар Мырзахметов прокомментировал слова бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева об отключении воды.
Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев попросил прощения, если "за шесть лет не оправдал надежд" соотечественников.
Зачем Киев строит хранилище отработанных ядерных отходов на границе с Беларусью, и как оно обеспечит политическую и энергетическую безопасность Украины.
Центр помощи беженцам в Риге, обошедшийся городской думе в 40 тысяч евро, закрылся, а соискатели убежища так и не успели узнать о его существовании.
Евросоюз поддержит европейские амбиции Украины, но стране предстоит преодолеть долгий путь, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.
Президент Румынии Клаус Йоханнис прокомментировал приглашение молдавского лидера Игоря Додона посетить с визитом республику.
Учительница русского языка из Таджикистана, получившая сложный перелом бедра, была доставлена в подмосковный госпиталь силами военных 201-й российской базы.
В Бухаре утвердили туристический бренд, отражающий древнюю историю, культуру, традиции и гостеприимство узбекского народа.
Европейский союз не станет либерализировать визовый режим с Россией, пока та не изменит свою политику, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
По приглашению президента Южной Осетии Анатолия Бибилова 26-27 ноября республику с официальным визитом посетит глава Абхазии Рауль Хаджимба.
Секретарь Совета безопасности России и руководитель администрации президента Азербайджана договорились усилить сотрудничество.
Эксперт о плюсах и минусах вступления бывших советских республик в диалог с Евросоюзом и о том, как будут развиваться события после саммита Восточного партнерства.