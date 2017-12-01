Осень в Абхазии: события и люди

Чем запомнилась осень 2017 года, какие значимые политические, культурные и спортивные события произошли в республике, в фотоленте Sputnik Абхазия.
2 октября 1986 года был подписан договор об установлении побратимских связей между Сухумом и шотландским Килмарноком. Спустя два десятка лет Сухум и Килмарнок продолжают поддерживать многолетнею дружбу.
Конкурс "Мисс Вселенная- 2017" прошел в Лас-Вегасе 26 ноября.
Ароматные, ярко-оранжевые фрукты, ассоциирующиеся с Новым годом. Вы наверное уже поняли, что речь о мандаринах. Мы приглашаем вас на мандариновую плантацию, чтобы вы увидели, как растут абхазские мандарины, как их собирают и как их отличить от мандаринов-иностранцев.
Рауль Хаджимба находился с официальным визитом в Южной Осетии, где встретился с президентом Анатолием Бибиловым. Министры образования и сельского хозяйства Абхазии и Южной Осетии подписали ряд соглашений между двумя странами.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с постоянным координатором ООН, постоянным представителем ПРООН Нильсом Скоттом 1 декабря, сообщает пресс-служба президента Абхазии.
Заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания провел пресс-конференцию, посвященную открытию в Италии дипломатического представительства Абхазии и работе в этой стране абхазской дипломатии за последние годы.
В Очамчыре часто проводятся субботники, помогают им и местные активисты, проводя акции по уборке набережной от наносов реки Аалдзга, которая впадает в море в районе города.
Первый национальный телеканал "Осетия-Ирыстон" начал вещание по спутниковой связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Проверки Минэкологии помогли найти лиц, незаконно вырубавших ценные породы деревьев в азербайджанских лесах и перерабатывавших их в древесный уголь.
Винные заводы Армении посещает почти 120 тысяч туристов в год, экспорт напитка за рубеж растет, основной покупатель – Россия.
Казахстанцы шестой год подряд отмечают День Первого Президента страны – почему праздник в честь Нурсултана Назарбаева установили в начале зимы?
В Кыргызстане будут производить взрывчатку – строительство завода уже завершено, ведутся переговоры о сертификации продукции.
Партия белорусских грибов, загрязненных цезием-137, обнаружена во Франции – их могли собрать в зоне, пострадавшей от Чернобыльской аварии.
Министр образования Латвии Карлис Шадурскис считает, что дублировать школьные предметы на русский язык бессмысленно.
Президент Литвы Даля Грибаускайте на Всемирном саммите женщин-лидеров "Мы можем" получила награду за повышение активной роли женщины в политике.
Правоохранители Молдовы, России и Украины "накрыли" крупную сеть наркодилеров, торговавших гашишем.
Душанбе был бы "хорошим проводником и консультантом" для Минска при совместной работе на рынке Афганистана, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Около 20 миллиардов кубометров газа "Газпром" купил в Казахстане и Узбекистане в 2017 году и планирует сохранить те же объемы в 2018-м.
Школьникам Эстонии отменят нормативы по физкультуре – вместо них будут ставить оценки за "личное развитие".
Первый национальный телеканал "Осетия-Ирыстон" начал вещание по спутниковой связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Проверки Минэкологии помогли найти лиц, незаконно вырубавших ценные породы деревьев в азербайджанских лесах и перерабатывавших их в древесный уголь.
Винные заводы Армении посещает почти 120 тысяч туристов в год, экспорт напитка за рубеж растет, основной покупатель – Россия.