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Осень в Абхазии: события и люди

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© Фото: Зарина Кулаева
Начало и конец осени ознаменовались триумфальными выступлениями в международном проекте "Ты супер! Танцы" участника из Абхазии Леона Капба.

Чем запомнилась осень 2017 года, какие значимые политические, культурные и спортивные события произошли в республике, в фотоленте Sputnik Абхазия.




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