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Вокзал грусти: Сухумскому вокзалу 66 лет

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  • Сухумский вокзал
  • Сухумский вокзал.
  • Сухумский вокзал.
  • Сухумский вокзал.
  • Сухумский вокзал.
  • Сухумский вокзал.
  • Сухумский вокзал.
  • Сухумский вокзал.
  • Сухумский вокзал.
© Sputnik / Илона Хварцкия
В настоящее время железнодорожный вокзал в Сухуме обслуживает поезда по направлению Сухум — Псоу, Сухум — Очамчыра, Москва — Сухум, Санкт-Петербург — Сухум, Белгород — Сухум и электричку Адлер — Сухум.

Сухумский железнодорожный вокзал открылся 66 лет назад, 1 декабря 1951 года. На сегодняшний день кровля здания отсутствует, что приводит к постепенному разрушению стен вокзала.




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Сухумский вокзал
Вокзал грусти: Сухумскому вокзалу 66 лет
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