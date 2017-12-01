Вокзал грусти: Сухумскому вокзалу 66 лет

Ароматные, ярко-оранжевые фрукты, ассоциирующиеся с Новым годом. Вы наверное уже поняли, что речь о мандаринах. Мы приглашаем вас на мандариновую плантацию, чтобы вы увидели, как растут абхазские мандарины, как их собирают и как их отличить от мандаринов-иностранцев.