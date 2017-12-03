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Лучшие снимки уходящей недели

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© REUTERS/ Steve Marcus
Представительница ЮАР Деми-Лей Нель-Петерес получила титул "Мисс Вселенная-2017".

Самые главные события прошедшей недели в фотографиях международных агентств.

Самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.




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