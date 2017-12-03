Лучшие снимки уходящей недели

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Тенгиз Тарба номинирован еще на одну премию телеканала "Моя Планета" Фонд "Горная Абхазия" стал финалистом премии телеканала "Моя Планета" в номинации "Профессиональный видеорепортаж о путешествии" и "Профессиональный фоторепортаж о путешествии". 102

Кове о выступлении Абхазского театра в Швейцарии: за нами должок Труппа Абхазского драматического театра со спектаклем "Гуарапский писарь" в постановке режиссера Валерия Кове 3 декабря 2003 года выступила перед швейцарскими зрителями в городе Монтре. 133