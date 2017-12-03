Лучшие снимки уходящей недели

Самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Самые главные события прошедшей недели в фотографиях международных агентств.
Самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
В Москве в пятницу вечером прошла церемония жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.
Сухумский железнодорожный вокзал открылся 66 лет назад, 1 декабря 1951 года. На сегодняшний день кровля здания отсутствует, что приводит к постепенному разрушению стен вокзала.
Чем запомнилась осень 2017 года, какие значимые политические, культурные и спортивные события произошли в республике, в фотоленте Sputnik Абхазия.
2 октября 1986 года был подписан договор об установлении побратимских связей между Сухумом и шотландским Килмарноком. Спустя два десятка лет Сухум и Килмарнок продолжают поддерживать многолетнею дружбу.
Фонд "Горная Абхазия" стал финалистом премии телеканала "Моя Планета" в номинации "Профессиональный видеорепортаж о путешествии" и "Профессиональный фоторепортаж о путешествии".
Труппа Абхазского драматического театра со спектаклем "Гуарапский писарь" в постановке режиссера Валерия Кове 3 декабря 2003 года выступила перед швейцарскими зрителями в городе Монтре.
По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы, в понедельник территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием выноса тепла с юга.
Осетинский борец взял серебро Кубка мира среди юниоров в составе российской сборной по греко-римской борьбе в Тегеране
Парламент запретил азербайджанцам курить на остановках, в барах, ресторанах и других местах, кроме специально отведенных.
"Турецкие авиалинии" не собираются летать в Армению, заявил посол Турции в Азербайджане, сообщения об этом не соответствуют действительности.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поделился секретом поиска идеального спутника жизни.
Представители профильных министерств Кыргызстана отправляются в столицу Казахстана для обсуждения "дорожной карты" по вопросу границы.
У Беларуси нет ближе и роднее стран, чем те, что входят в Организацию Договора о коллективной безопасности, заявил Александр Лукашенко.
Латвийские спортивные журналисты и комментаторы выступили против запрета на участие российской сборной в Олимпийских играх-2018.
После отказа ЕС оказать финансовую поддержку Клайпедскому терминалу СПГ, власти Литвы надеются, что соседние страны будут закупать газ у них, считает эксперт.
Парламент Молдовы обсуждает проект бюджета республики на 2018 год - Минфин "скрыл" от депутатов почти 100 миллионов леев.
На 201-й российской военной базе, дислоцированной в Таджикистане, начинаются тактические учения и боевые стрельбы в зимних условиях.
В Совете Федерации России заявили, что Узбекистан лишает себя 60% российского рынка плодоовощной продукции, отдавая преференции ритейлерам.
В Эстонии начались совместные военные учения "Ураган" с участием тысячи добровольцев, полицейских и представителей соседней Латвии.
Осетинский борец взял серебро Кубка мира среди юниоров в составе российской сборной по греко-римской борьбе в Тегеране
Парламент запретил азербайджанцам курить на остановках, в барах, ресторанах и других местах, кроме специально отведенных.
"Турецкие авиалинии" не собираются летать в Армению, заявил посол Турции в Азербайджане, сообщения об этом не соответствуют действительности.