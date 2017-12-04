Суперлуние: лучшие кадры со всего света

К разочарованию российских поклонников традиционного новогоднего атрибута – абхазского мандарина, в этом году урожай этих оранжевых сочных плодов будет в два раза меньше. Корреспондент Sputnik Амра Амичба побывала на плантациях, поговорила с экспортерами и попыталась выяснить реальное положение дел.

155