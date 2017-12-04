Суперлуние: лучшие кадры со всего света

Редакция Sputnik Беларусь собрала самые красивые кадры суперлуния со всего света. Следующий шанс увидеть такую Луну выпадет 1 и 31 января 2018 года.
В ночь с 3 на 4 декабря можно было наблюдать редкое астрономическое явление - суперлуние, луна в эту ночь была на 14% больше и на 30% ярче .
Редакция Sputnik Беларусь собрала самые красивые кадры суперлуния со всего света. Следующий шанс увидеть такую Луну выпадет 1 и 31 января 2018 года.
Самые главные события прошедшей недели в фотографиях международных агентств.
В Москве в пятницу вечером прошла церемония жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.
Сухумский железнодорожный вокзал открылся 66 лет назад, 1 декабря 1951 года. На сегодняшний день кровля здания отсутствует, что приводит к постепенному разрушению стен вокзала.
Чем запомнилась осень 2017 года, какие значимые политические, культурные и спортивные события произошли в республике, в фотоленте Sputnik Абхазия.
К разочарованию российских поклонников традиционного новогоднего атрибута – абхазского мандарина, в этом году урожай этих оранжевых сочных плодов будет в два раза меньше. Корреспондент Sputnik Амра Амичба побывала на плантациях, поговорила с экспортерами и попыталась выяснить реальное положение дел.
Дети с ограниченными возможностями и финалисты вокального конкурса "Ты супер!" встретились в Татарстане, чтобы открыть новый Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль "Добрая волна".
По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы, во вторник территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта циклона с северо-запада.
Писатель Сергей Стукало рассказал Sputnik о событиях начала 90-х и о выпуске новых книг посвященных грузино-осетинскому конфликту.
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В Таджикистане впервые пройдет всемирный фестиваль фильмов о миграции, приуроченный к Международному дню мигранта.
Ровно год назад 4 декабря Узбекистан выбирал нового президента – на внеочередных президентских выборах главным кандидатом был Шавкат Мерзиёев.
На встрече европейских правозащитников и представителей Европарламента раскритиковали дискриминационную политику Эстонии в отношении русскоязычного населения.
Писатель Сергей Стукало рассказал Sputnik о событиях начала 90-х и о выпуске новых книг посвященных грузино-осетинскому конфликту.
Азербайджан со следующего года намерен увеличить количество своих миротворцев, участвующих в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.
Глава МИД Армении высказал недовольство в связи с инцидентом, произошедшим в рамках заседания ПА Организации Черноморского экономического сотрудничества.