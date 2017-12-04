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Суперлуние: лучшие кадры со всего света

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© REUTERS/ Jean-Paul Pelissier
Суперлуние в Марселе на фоне рождественских огней.
Минувшей ночью жители Земли могли наблюдать красивейшее астрономическое явление - суперлуние.

В ночь с 3 на 4 декабря можно было наблюдать редкое астрономическое явление - суперлуние, луна в эту ночь была на 14% больше и на 30% ярче .

Редакция Sputnik Беларусь собрала самые красивые кадры суперлуния со всего света. Следующий шанс увидеть такую Луну выпадет 1 и 31 января 2018 года.




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