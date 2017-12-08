13:55 08 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

Массовые протестные выступления на Западном берегу Иордана и в секторе Газа

Получить короткую ссылку
8 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik. Issam Al-Rimavi
Участники акции протеста в Палестине против решения о признании Иерусалима столицей Израиля.

Поводом для протестов стало заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.

По теме

На Западном берегу Иордан начались столкновения
Более ста палестинцев пострадали в результате столкновений
Палестина назвала "сумасшедшим шагом" признание США Иерусалима



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Верховный муфтий Казахстана Серикбай кажы Ораз
    С новым муфтием!

    В Алматы прошел VIII Курултай Духовного управления мусульман Казахстана, на котором избран новый духовный лидер республики.

  • Стенд седьмой парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) перед началом заседания в Бишкеке
    Тюрком едины

    В столице Кыргызстана стартовало седьмое пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.

  • Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований РФ Владимир Брутер
    В поисках внимания

    Излишние причитания части литовской элиты по поводу строительства БелАЭС – это попытка привлечь к себе внимание Запада, считает эксперт.

  • Министерство иностранных дел России
    Латвийский фарс

    Выдворение из Латвии троих российских участников всебалтийского турнира по военно-спортивной игре аirsoft вызвало недоумение в российском МИДе

  • Мемориал советским воинам в Клайпеде, архивное фото
    Война с памятью

    Премьер-министр Литвы считает непродуктивной борьбу с советскими памятниками и предлагает политикам вспомнить о своем советском прошлом.

  • Заседание Парламента, архивное фото
    Только по-русски!

    Депутаты-социалисты в Молдове в знак протеста против принятия закона о запрете "российской пропаганды" будут говорить исключительно на русском языке.

  • Хайрулло Мирсаидов, архивное фото
    Не смешно!

    В Таджикистане задержан главный организатор и директор сборной команды КВН республики Хайрулло Мирсаидов.

  • Американская валюта в конверте
    Денежная свобода

    Узбекистанцы с 1 января 2018 года будут освобождены от необходимости письменно декларировать ввозимую и вывозимую наличную валюту в размере до 2 тысяч долларов.

  • Военная база НАТО в Кабуле
    Опять Афган

    Эстонское правительство приняло решение "увеличить участие Эстонии в миссии НАТО" в Афганистане и намерено направить в эту страну дополнительное подразделение.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Массовые протестные выступления на Западном берегу Иордана и в секторе Газа
Три года на орбите Абхазии: лица и темы Sputnik
Три года на орбите Абхазии: лица и темы Sputnik
Sputnik Абхазия 3.0
Три года Sputnik Абхазия: полет нормальный

Соцсети

Sputnikabkhazia