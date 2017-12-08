Массовые протестные выступления на Западном берегу Иордана и в секторе Газа

Поводом для протестов стало заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.
История президентства Владимира Путина в фотоленте Sputnik.
Какой праздник ждут больше всего во всем мире? Конечно, Новый год. Как к нему готовятся, как украшают города жители разных стран, смотрите в фотоленте Sputnik.
Красота каждым народом воспринимается по-разному, и стандарты у всех разные.
В ночь с 3 на 4 декабря можно было наблюдать редкое астрономическое явление - суперлуние, луна в эту ночь была на 14% больше и на 30% ярче .
Общественный деятель и руководитель "Алания-информ" Юрий Бетеев рассказал Sputnik о том, как СМИ формируют образ независимого Государства Алания.
Астана и Баку изучают перспективы транспортировки казахстанских энергоресурсов через азербайджанскую территорию.
С ратификацией Евразийского таможенного кодекса в 2018 году Армению ожидает повышение цен, но Центробанк уверяет, что оно будет незначительным.
В Алматы прошел VIII Курултай Духовного управления мусульман Казахстана, на котором избран новый духовный лидер республики.
В столице Кыргызстана стартовало седьмое пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.
Излишние причитания части литовской элиты по поводу строительства БелАЭС – это попытка привлечь к себе внимание Запада, считает эксперт.
Выдворение из Латвии троих российских участников всебалтийского турнира по военно-спортивной игре аirsoft вызвало недоумение в российском МИДе
Премьер-министр Литвы считает непродуктивной борьбу с советскими памятниками и предлагает политикам вспомнить о своем советском прошлом.
Депутаты-социалисты в Молдове в знак протеста против принятия закона о запрете "российской пропаганды" будут говорить исключительно на русском языке.
В Таджикистане задержан главный организатор и директор сборной команды КВН республики Хайрулло Мирсаидов.
Узбекистанцы с 1 января 2018 года будут освобождены от необходимости письменно декларировать ввозимую и вывозимую наличную валюту в размере до 2 тысяч долларов.
Эстонское правительство приняло решение "увеличить участие Эстонии в миссии НАТО" в Афганистане и намерено направить в эту страну дополнительное подразделение.
Общественный деятель и руководитель "Алания-информ" Юрий Бетеев рассказал Sputnik о том, как СМИ формируют образ независимого Государства Алания.
Астана и Баку изучают перспективы транспортировки казахстанских энергоресурсов через азербайджанскую территорию.
С ратификацией Евразийского таможенного кодекса в 2018 году Армению ожидает повышение цен, но Центробанк уверяет, что оно будет незначительным.