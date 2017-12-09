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Город для одного жителя: такое бывает

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© AP Photo. Laramie Boomerang, Andy Carpenean
Гранитная пирамида Эймс Бразерс Монумент на территории Буфорд, США

В мире существуют города, население которых исчисляется одним человеком. Это рай для тех, кто ищет уединения.

Смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан, в каких городах в США, а также во Франции и Новой Зеландии живут по одному человек.




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