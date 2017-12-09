Город для одного жителя: такое бывает

Смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан, в каких городах в США, а также во Франции и Новой Зеландии живут по одному человек.
В мире существуют города, население которых исчисляется одним человеком. Это рай для тех, кто ищет уединения.
Смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан, в каких городах в США, а также во Франции и Новой Зеландии живут по одному человек.
Поводом для протестов стало заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.
История президентства Владимира Путина в фотоленте Sputnik.
Какой праздник ждут больше всего во всем мире? Конечно, Новый год. Как к нему готовятся, как украшают города жители разных стран, смотрите в фотоленте Sputnik.
Красота каждым народом воспринимается по-разному, и стандарты у всех разные.
Трансляция первого полуфинала танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Для абхазского боксера участие в вечере бокса "Герои ринга" в Магасе стало вторым в профессиональной карьере. вице-президент Федерации бокса Абхазии Роман Качарава Читать далее: http://sputnik-abkhazia.ru/search/
О том, как разговаривал простой народ во времена Пушкина и Даля, и почему роман Пастернака называется "Доктор Живаго", рассказала ученикам столичных школ руководитель Русского культурного центра Наталья Каюн.
Контрольно-счетная палата Южной Осетии проверяет, насколько эффективно были использованы средства на строительство театра в Цхинвале.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров развеял слухи о кандидатуре российского посла, муссируемые рядом СМИ.
Почему туристы не спешат в Армению? Эксперты считают, что для развития туристического потенциала стране необходима продуманная концепция.
В Алматы прошел VIII Курултай Духовного управления мусульман Казахстана, на котором избран новый духовный лидер республики.
Кыргызстан на Зимних Олимпийских играх 2018 года представят два спортсмена в двух дисциплинах – горнолыжном спорте и биатлоне.
Российским спортсменам на Олимпийских играх в Южной Корее необходимо доказать, что Россия — мощная спортивная держава, заявил Александр Лукашенко.
Латышские националисты намерены изуродовать мемориал в Саласпилсе, обновив экспозицию так, что уравняют и гитлеровских палачей, и ни в чем не повинных жертв.
Литовский политик в эксклюзивном интервью Sputnik Литва рассказал, почему страны Балтии не могут договориться об СПГ-проектах.
Глава Гагаузии заявила, что российские телеканалы продолжат вещание на территории автономии вопреки решению парламента Молдовы.
В рамках экспедиции 54 участника программы "Послы русского языка в мире" отправятся в Азербайджан, Армению, Кыргызстан и Таджикистан.
Посольство Узбекистана в РФ проверяет информацию о гражданах республики, погибших при пожаре в торговом центре в подмосковном Раменском.
Впервые с начала действия европейских санкций и ответных мер со стороны РФ российские продукты повезут в Европу и представят на выставке в Балтии.
Контрольно-счетная палата Южной Осетии проверяет, насколько эффективно были использованы средства на строительство театра в Цхинвале.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров развеял слухи о кандидатуре российского посла, муссируемые рядом СМИ.
Почему туристы не спешат в Армению? Эксперты считают, что для развития туристического потенциала стране необходима продуманная концепция.