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Каким мы запомним Леонида Броневого

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© Sputnik. Александр Макаров
Актер Московского драматического театра Леонид Броневой в роли Моргана в спектакле "Мятеж неизвестных" по пьесе Генриха Боровика. Рекадрированный.

В понедельник 11 декабря в Москве простятся с известным артистом театра и кино Леонидом Броневым, ушедшим из жизни на 89-м году жизни.

Церемония прощания состоится в Большом зале "Ленкома", где выдающийся актер проработал более 20 лет, после чего его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Самые известные роли народного артиста в фотоленте РИА Новости.




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