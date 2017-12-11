Каким мы запомним Леонида Броневого

Церемония прощания состоится в Большом зале "Ленкома", где выдающийся актер проработал более 20 лет, после чего его похоронят на Новодевичьем кладбище.
Самые известные роли народного артиста в фотоленте РИА Новости.
В понедельник 11 декабря в Москве простятся с известным артистом театра и кино Леонидом Броневым, ушедшим из жизни на 89-м году жизни.
Церемония прощания состоится в Большом зале "Ленкома", где выдающийся актер проработал более 20 лет, после чего его похоронят на Новодевичьем кладбище.
Самые известные роли народного артиста в фотоленте РИА Новости.
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