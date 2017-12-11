Премьера спектакля "Пиковая дама" прошла на сцене московского театра "Геликон-опера"

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Тарба: в горах ведем себя, как в храме, и ощущаем близость к богу В Международный день гор Sputnik Абхазия рассказывает, как сохранить традицию подниматься в горы, и какие виды горного туризма не навредят природе страны. 139

Человек-оркестр: девушка освоила игру на всех абхазских инструментах Вокально-инструментальный ансамбль "Гунда" 11 декабря отмечает свой юбилей - 40 лет. София Кисекова самый юный музыкант коллектива и единственная исполнительница, которой покорились пять абхазских инструментов. 83