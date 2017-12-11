Премьера спектакля "Пиковая дама" прошла на сцене московского театра "Геликон-опера"

Оперная певица Алиса Гицба исполнила главную партию в спектакле "Пиковая дама" на сцене московского театра "Геликон-опера".
В понедельник 11 декабря в Москве простятся с известным артистом театра и кино Леонидом Броневым, ушедшим из жизни на 89-м году жизни.
Светодиодно-лазерное шоу "Электра" для детей прошло в Абхазской госфилармонии.
В мире существуют города, население которых исчисляется одним человеком. Это рай для тех, кто ищет уединения.
Поводом для протестов стало заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.
В Международный день гор Sputnik Абхазия рассказывает, как сохранить традицию подниматься в горы, и какие виды горного туризма не навредят природе страны.
Вокально-инструментальный ансамбль "Гунда" 11 декабря отмечает свой юбилей - 40 лет. София Кисекова самый юный музыкант коллектива и единственная исполнительница, которой покорились пять абхазских инструментов.
Во вторник, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной периферии Сибирского антициклона и активного выноса тепла с юга, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Военная прокуратура Южной Осетии проводит следственные мероприятия по выяснению обстоятельств самоубийства военнослужащего.
Значительная часть новорожденных, получивших инвалидность в Азербайджане, появляется на свет в результате родственных браков и раннего замужества.
Власти Армении шагом в сторону Евросоюза послали российским элитам конкретный сигнал, считает эксперт.
Мининформ Казахстана и Минсвязь России договорились в вопросе ретрансляции российских телеканалов на территории республики.
В Кыргызстане перед наступлением нового года вновь идут разговоры, что такси с правосторонним расположением руля запретят с 2018 года.
В первой половине 2018 года Беларусь и Евросоюз намерены подписать документ, определяющий приоритеты партнерства.
Почему четверть века назад "цитадель расизма переместилась из Кейптауна в Ригу", рассказал сопредседатель Латвийского комитета по правам человека Владимир Бузаев.
На окнах факультетов истории и философии Вильнюсского университета появились черные траурные ленты в знак того, что высшее образование в стране можно хоронить.
Профсоюзы Молдовы выступили против отмены выходных дней – 8 Марта и 1 Мая, предложенной Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.
Щербинский суд Москвы признал виновными пятерых граждан Таджикистана – фигурантов дела о массовых беспорядках на Хованском кладбище.
В Турции начинается суд над "стамбульским стрелком" – узбекистанцем Абдулгадиром Машариповвым, совершившим теракт, жертвами которого стали 39 человек.
В Эстонии за два месяца в ДТП попадает второй министр – на сей раз в аварию угодил Министр здоровья и труда Евгений Осиновский.
Военная прокуратура Южной Осетии проводит следственные мероприятия по выяснению обстоятельств самоубийства военнослужащего.
Значительная часть новорожденных, получивших инвалидность в Азербайджане, появляется на свет в результате родственных браков и раннего замужества.
Власти Армении шагом в сторону Евросоюза послали российским элитам конкретный сигнал, считает эксперт.