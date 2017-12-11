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Премьера спектакля "Пиковая дама" прошла на сцене московского театра "Геликон-опера"

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  • Новая версия спектакля Пиковая дама в театре Геликон-опера
  • Новая версия спектакля Пиковая дама в театре Геликон-опера
  • Новая версия спектакля Пиковая дама в театре Геликон-опера
  • Новая версия спектакля Пиковая дама в театре Геликон-опера
  • Новая версия спектакля Пиковая дама в театре Геликон-опера
  • Новая версия спектакля Пиковая дама в театре Геликон-опера
  • Новая версия спектакля Пиковая дама в театре Геликон-опера
  • Новая версия спектакля Пиковая дама в театре Геликон-опера
  • Новая версия спектакля Пиковая дама в театре Геликон-опера
  • Новая версия спектакля Пиковая дама в театре Геликон-опера
  • Новая версия спектакля Пиковая дама в театре Геликон-опера
  • Новая версия спектакля Пиковая дама в театре Геликон-опера
© Sputnik. Максим Блинов
В "Геликон-опера" состоялась премьера спектакля «Пиковая дама»

Оперная певица Алиса Гицба исполнила главную партию в спектакле "Пиковая дама" на сцене московского театра "Геликон-опера".




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Новая версия спектакля Пиковая дама в театре Геликон-опера
Премьера спектакля "Пиковая дама" прошла на сцене московского театра "Геликон-опера"
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