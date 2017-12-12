Охрана Кремля: птицы на страже

Подробнее о крылатых охранниках узнайте из фотоленты Sputnik Молдова.
Ответственную миссию выполняют крылатые служащие службы охраны Кремля: четыре ястреба, соколы и филин защищают Кремль от нежелательного присутствия городских птиц, голубей и ворон.
Подробнее о крылатых охранниках узнайте из фотоленты Sputnik Молдова.
Оперная певица Алиса Гицба исполнила главную партию в спектакле "Пиковая дама" на сцене московского театра "Геликон-опера".
В понедельник 11 декабря в Москве простятся с известным артистом театра и кино Леонидом Броневым, ушедшим из жизни на 89-м году жизни.
Светодиодно-лазерное шоу "Электра" для детей прошло в Абхазской госфилармонии.
В мире существуют города, население которых исчисляется одним человеком. Это рай для тех, кто ищет уединения.
Пресс-конференция с Игорем Адлейба, победившем российского спортсмена Олега Яценко в рейтинговом бою "Герои ринга", состоялась в пресс-центре Sputnik 12 декабря.
Правительство Абхазии утвердило квоты на вылов хамсы на побережье Абхазии 11 декабря.
Руководство министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия провело пресс-конференцию на тему подготовки к зимнему сезону во вторник 12 декабря.
Комедийный актер и сценарист из Осетии Давид Цаллаев рассказал Sputnik, что осетины не имеют отношения к скандальному ролику об эскортнице из Ингушетии.
Вступление Азербайджана в ВТО актуально, но вряд ли оно произойдет в течение одного-двух лет, заявил замминистра республики.
Компания "Русатом Сервис" завершила доставку на Армянскую АЭС первого из двух турбогенераторов, изготовленных предприятием "Силовые машины".
Число шахтеров, бастующих в Карагандинской области, превышает 600 человек, сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.
Сотрудники МВД Кыргызстана задержали гражданина Китая, подозреваемого в вербовке жителей республики для отправки в Сирию.
Белорусский государственный университет (БГУ) вошел в список двухсот лучших вузов мира по версии Московского международного рейтинга "Три миссии университета".
Депутат Сейма от Нацобъединения Янис Домбрава предлагает ввести уголовную ответственность за содействие иммиграции.
Причиной депопуляции Литвы является русофобская политика страны, разрывающая традиционные связи, считает эксперт.
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что намерен вернуть в законодательный орган закон, ограничивающий трансляцию российских СМИ.
В Москве в районе Тропарево-Никулино строительный кран рухнул на бытовку с таджикскими трудовыми мигрантами – без жертв не обошлось.
Британский певец Робби Уильямс выступит с концертом в Ташкенте. Sputnik решил разобрался, во сколько обойдется послушать артиста с Туманного Альбиона.
Столицу Эстонии разгрузят от обилия работников государственного бюрократического аппарата, чтобы заполнить ими вымирающую провинцию.
Комедийный актер и сценарист из Осетии Давид Цаллаев рассказал Sputnik, что осетины не имеют отношения к скандальному ролику об эскортнице из Ингушетии.
Вступление Азербайджана в ВТО актуально, но вряд ли оно произойдет в течение одного-двух лет, заявил замминистра республики.
Компания "Русатом Сервис" завершила доставку на Армянскую АЭС первого из двух турбогенераторов, изготовленных предприятием "Силовые машины".