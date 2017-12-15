Согретый солнцем: производство чая на Кутолской фабрике

В Абхазии чай появился в 1842 году. Первые кусты высадили в Ботаническом саду. Они очень хорошо принялись, и отсюда семена чая повезли в Аджарию. Началась закладка плантаций по всей Грузии и Абхазии. В 1921 году в Абхазии под чаем было уже 400 гектаров. До грузино-абхазской войны в Абхазии было 15 тысяч 257 гектаров плантаций. После войны по поручению президента Абхазии совместно с НИИ сельского хозяйства Абхазии проверили состояние плантаций. Осталось 6 тысяч 800 гектаров, а сегодня на балансе числится 5 тысяч 600 гектаров чайных плантаций, но собирать чай можно только с двух тысяч гектаров.







Чайная отрасль считалась самой рентабельной в Абхазии, в экономике республики доля сельского хозяйства составляла 65% из них 40% — это чай, цитрусы и табак





