Согретый солнцем: производство чая на Кутолской фабрике

Международный день чая неофициально отмечается ежегодно 15 декабря.
В Москве состоялась ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В числе тем, которые интересовали прессу, были допинг, чемпионат мира по футболу, дети и пенсионеры, визит российского лидера в Сирию на российскую авиабазу "Хмеймим", вопросы о якобы имевшемся вмешательстве в выборы в США, американском лидере Дональде Трампе и Украине.
Снайперы российской военной базы ЮВО в Абхазии провели тактические и огневые учения, на которых присутствовал корреспондент Sputnik.
На ежегодной выставке "Гран-при Royal Canin-2017" определили, какие породы кошек стали самыми популярными.
Ответственную миссию выполняют крылатые служащие службы охраны Кремля: четыре ястреба, соколы и филин защищают Кремль от нежелательного присутствия городских птиц, голубей и ворон.
В Международный день чая директор предприятия "Кутол" Роман Чкадуа рассказал в интервью Sputnik об урожае 2017 года.
Презентация приложения "Русско-Абхазского словаря" на платформе IOS, разработанная по инициативе начальника департамента Администрации президента России Инала Ардзинба при участии движения "Послы доброй воли Абхазии" и Госкомитета по языковой политике, прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik в пятницу 15 декабря.
15 декабря 2017 года исполняется 185 лет со дня рождения французского инженера-строителя, создателя всемирно известной башни в Париже, ставшей одним из символов столицы Франции. О том, как связан Сухумский маяк с Эйфелевой башней, построенной через 28 лет после сборки Сухумского маяка, читайте в материале Sputnik.
В Южной Осетии построено новое общежитие для российских военных – оно рассчитано на 32 семьи и соответствует самым современным стандартам.
В среднем в течение месяца в Азербайджане выявляется около двух тысяч человек, которые незаконно остаются или работают в республике.
Армении нужно держать ухо востро: чего Еревану ждать от НАТО рассказал политический обозреватель Sputnik Армения Арман Ванескегян.
Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау" отозвало иски к шахтерам и решило не привлекать участников забастовки к ответственности.
Кыргызстан будет поставлять продукты питания в российские магазины – кыргызские овощи, мясо и напитки будут продаваться в 13 тысячах магазинов.
Министерство информации Беларуси решило ограничить доступ к информационному сайту "Белорусский партизан".
Центр госязыка Латвии начал проверку в связи с жалобой пользователя Twitter на то, что сотрудница почты отказалась говорить с ним по-латышски.
Сейм Литвы рассмотрит предложение об обязательном переводе на литовский теле- и радиопрограмм и фильмов, созданных на языках, не являющихся официальными в ЕС.
Как остановить миграцию, и какие меры необходимо предпринять правительству, чтобы приостановить массовый отток трудоспособного населения за рубеж.
Таджикистан получил из России денежных переводов на сумму 1,6 миллиарда долларов по итогам третьего квартала 2017 года.
Узбекистан планирует создать собственную специализированную площадку для электронных торгов хлопковым волокном.
Увеличение призыва в Эстонии усилит напряженность в регионе – эксперт прокомментировал планы Таллинна снизить требования к здоровью новобранцев.
В Южной Осетии построено новое общежитие для российских военных – оно рассчитано на 32 семьи и соответствует самым современным стандартам.
В среднем в течение месяца в Азербайджане выявляется около двух тысяч человек, которые незаконно остаются или работают в республике.
Армении нужно держать ухо востро: чего Еревану ждать от НАТО рассказал политический обозреватель Sputnik Армения Арман Ванескегян.