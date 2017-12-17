Москва нарядная: предновогодняя иллюминация в столице

Как выглядит столица России смотрите в фотоленте Sputnik.
Миллионы праздничных огней зажглись в середине декабря в Москве, также город украсили множество световых инсталляций.
Как выглядит столица России смотрите в фотоленте Sputnik.
В Абхазской государственной филармонии имени Гумба прошел отчетный концерт государственного ансамбля народного танца "Кавказ" имени Кандида Тарба.
Представительницы монарших семей демонстрируют свой стиль и следование последним тенденциям моды.
Неважно, где вы будете встречать 2018 год– в стране, заметенной сугробами, или у моря с пальмами. Новый год - всегда и везде праздник, который невозможно представить без зеленой (можно не зеленой) ели с игрушками.
Международный день чая неофициально отмечается ежегодно 15 декабря.
На полигонах Цабал и Нагвалоу военнослужащие выполнили нормативы по маршевой, тактической, инженерной и огневой подготовке, совершенствовали навыки оборудования полевых лагерей.
19 декабря 2017 года исполняется ровно год со дня трагической гибели дипломата, Героя России, Чрезвычайного и Полномочного посла России в Турции Андрея Карлова.
Государственное инвестиционное агентство при Министерстве экономики Республики Абхазия подвело итоги работы за 2017 год.
МВД Северной Осетии начало проверку по факту стрельбы на свадьбе во Владикавказе, в том числе футболистом Кокориным, кадры которой были выложены в Instagram.
Перед Новым годом вырос поток нелегально ввозимой в Азербайджан пиротехники, и таможенники находят ее в самых неожиданных местах.
Армения и Россия поставят недостающую точку в договоре о военной почте – эксперты Минобороны РФ едут в республику для обсуждения протокола к соглашению.
Имя казахстанки Алмы Уразалиновой, много лет занимавшейся проблемами борьбы с бедностью, присвоено конференц-залу в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне.
Кыргызстану надо работать с ЕАЭС, а не "сидеть на трех стульях": политолог рассказал об особенностях интеграционных процессов в организации.
Обвиняемый по делу о разжигании национальной вражды автор Regnum Юрий Павловец считает, что в его публицистике нет признаков экстремизма.
Что побуждает украинцев вести бизнес в странах Балтии, сколько стоит это удовольствие, и что делать Киеву, чтобы остановить бегство фирм за границу.
Литовская молодежь в поисках работы уезжает в Германию, Францию и Великобританию. Почему Литва уже не сможет вернуть своих граждан из Западной Европы?
Стали известны подробности встречи Путина и Додона: президент Молдовы рассчитывает на детальную дискуссию в ситуации с отзывом посла из Москвы.
Таджикистан ввел экологический платеж для машин из Кыргызстана - плата за каждый автомобиль составляет от 500 до 2500 сомов (420-2000 тысяч рублей).
Министерство обороны Узбекистана организует показательные выступления 20 декабря у стадиона "Бунёдкор": военные представят вооружение и технику.
Страны Балтии снимают свои прежние возражения против прокладки газопровода "Северный поток-2", оговаривая лишь его соответствие законам ЕС.
МВД Северной Осетии начало проверку по факту стрельбы на свадьбе во Владикавказе, в том числе футболистом Кокориным, кадры которой были выложены в Instagram.
Перед Новым годом вырос поток нелегально ввозимой в Азербайджан пиротехники, и таможенники находят ее в самых неожиданных местах.
Армения и Россия поставят недостающую точку в договоре о военной почте – эксперты Минобороны РФ едут в республику для обсуждения протокола к соглашению.