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Королевская особа: стиль одежды коронованных особ вне протокола

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© AFP/ Khalil Mazraawi
Королева Иордании Рания перед открытием очередной сессии парламента в Аммане

Представительницы монарших семей демонстрируют свой стиль и следование последним тенденциям моды.

Нецеремониальный стиль королевских особ представлен в фотоподборке Sputnik Молдова.




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