Три формы, клей и ткань: клатчи своими руками

"Несмотря на то, что я получила образование финансиста, по специальности никогда не работала. С самого детства меня тянуло к творчеству, и мне всегда было интересно, как делаются вот такие сумочки, которые называются клатчами. Около года назад я случайно наткнулась в интернете на обучающий ролик, в котором показывалось, как сделать клатч своими руками и что для этого нужно. Мне стало интересно, и я решила попробовать", — рассказывает об истоках бизнеса Виктория Миносян.

Спустя год у Виктории уже появились поятоянные клиенты, и в этом году она собирается впервые участвовать в традиционном новогоднем "Арт-маркете".

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