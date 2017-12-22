Франция выбрала свою красавицу: конкурс "Мисс Франция"

Красавицы, участвовавшие в "Мисс Франция", — в фотоленте Sputnik Литва.
В минувшие выходные во Франции прошел главный национальный конкурс красоты.
Красавицы, участвовавшие в "Мисс Франция", — в фотоленте Sputnik Литва.
Известные спортсмены, голливудские актеры и звезды российского шоу-бизнеса, устроившие свадебные церемонии в 2017 году, — в фотоленте РИА Новости.
Мастерица Виктория Миносян в домашних условиях создает вечерние клатчи под названием "Палома".
В столичном метро стал курсировать новый тематический поезд "Путешествие в Рождество", один из вагонов которого украшают фотографии МИА "Россия сегодня". Медиагруппа выступает информационным партнером фестиваля "Путешествие в Рождество", в рамках которого состоялся запуск поезда.
Двухдневная временная выставка с особо ценными экспонатами из хранилища Абхазского госмузея прошла в Сухуме.
О том, как смастерить изделия из керамики, где найти и как смешать подходящую глину, о тонкостях гончарного мастерства, рассказал корреспонденту Sputnik мастер Олег Корявов.
О том, как важно сохранить в детях веру в чудо, и как создать праздничное настроение для всей семьи, приобщив к этому детей, чтобы Новый год остался в памяти самым теплым воспоминанием, рассуждает колумнист Sputnik Эсма Голандзия.
Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба провел расширенное совещание с личным составом центрального аппарата ведомства, начальниками городских управлений и районных отделов внутренних дел, начальниками штабов и дежурных частей, руководителями подведомственных подразделений, говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Похищение Деда Мороза группой молодых людей на центральном проспекте столицы Северной Осетии попало на видео.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.
Надбавки за сверхурочную и ночную работу в Армении правильнее отменить, заявил замминистра труда и социальных вопросов Армении.
Снег для лыжного клуба в Астане закупают в соседних регионах - в республиканской Федерации лыжных гонок пояснили, что собственного не хватает.
В Бишкеке сотрудники районного УВД отказались возбуждать более 500 уголовных дел – Генеральная прокуратура начала проверку.
Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.
В Латвии задумались, не заставят ли США Латвию, принимая новую стратегию нацбезопасности, "защищаться от России" на собственные деньги.
Вильнюсский суд постановил, что бывший командующий ВВС Литвы был безосновательно уволен за решение ремонтировать вертолеты в России.
Гражданам Молдовы придется следовать новым правилам в случае обмена долларов и евро в валютных кассах страны: что решил парламент.
Президент Таджикистана обеспокоен ситуацией в Афганистане, особенно появлением террористов ИГ, в рядах которой находятся выходцы из стран СНГ.
Узбекистан в полном объеме погасил основную задолженность перед Казахстаном по договорам о поставке электроэнергии за 2011-2017 годы.
Эстония считает себя свободной от обязательства выполнить квоту ЕС на расселение иммигрантов, заявил министр юстиции республики.
Похищение Деда Мороза группой молодых людей на центральном проспекте столицы Северной Осетии попало на видео.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.
Надбавки за сверхурочную и ночную работу в Армении правильнее отменить, заявил замминистра труда и социальных вопросов Армении.