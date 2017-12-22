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Франция выбрала свою красавицу: конкурс "Мисс Франция"

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  • Мисс Франции 2017
  • Мисс Франции 2017
  • Мисс Франции 2017
  • Мисс Франции 2017
  • Мисс Франции 2017
  • Мисс Франции 2017
  • Мисс Франции 2017
  • Мисс Франции 2017
  • Мисс Франции 2017
  • Мисс Франции 2017
  • Мисс Франции 2017
  • Мисс Франции 2017
© AFP 2017 / Guillaume Souvant
Финал конкурса "Мисс Франция" прошел в городе Шатору - административном центре департамента Эндр. Жюри турнира возглавила обладательница титулов "Мисс Франция" и "Мисс Вселенная" Ирис Миттенар (на фото).

В минувшие выходные во Франции прошел главный национальный конкурс красоты.

Красавицы, участвовавшие в "Мисс Франция", — в фотоленте Sputnik Литва.




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