От карвинга до керамики: пятый ежегодный "Арт-маркет"

Ежегодный "Арт-маркет" ручных изделий объединил мастеров со всей Абхазии. Более 70 хендмейдеров представили в актовом зале Комитета по репатриации свои уникальные и неповторимые изделия.

В пятой ежегодной предновогодней ярмарке участвует как "долгожители", так и совсем новички.

Саида Квициния из Сухума — одна из тех, кто в этом году дебютирует. Она представила гостям "Арт-маркета" фигурки из мастики – персонажей многими любимых фильмов и сказок, а также печеньки разных форм.

Уникальным в очередном "Арт-маркете", по словам организаторов, стало то, что впервые участвуют в маркете и подопечные благотворительного фонда "Киараз".

Экспозиция киаразовцев расположилась прямо под сценой ди-джея. Дети из Сухумской школы-интерната подготовили для гостей "Арт-маркета" игрушки, рисунки и шары для елки.