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От карвинга до керамики: пятый ежегодный "Арт-маркет"

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  • Ежегодный зимний Арт-маркет открылся в Сухуме 23 декабря
  • Более 70 мастеров со всей Абхазии приняли в нем участие
  • Абхазские хендмейдеры удивляли гостей необычными изделиями: начиная от карвинга, заканчивая интерьерной керамикой
  • Главным трендом Новогоднего Арт-маркета стали тематические игрушки и хендмейд-елки
  • Впервые на фестивали фантазии приняли участие и подопечные благотворительного фонда «Киараз», которые своими руками смастерили картины и игрушки
  • Гостями Арт-маркета стали не только люди, но и животные
  • Участниками ежегодной ярмарки стали как «долгожители», так и новички
  • Саида Квициния – одна из низ: она готовит фигурок из мастики, а также имбирные пряники
  • Так как в Новом году в моде изделия из натуральных материалов, многие мастера представили необычные конструкции из дерева
  • Изделия из камней, а также ниток
  • Гости Арт-маркета могли не только посмотреть на удивительные поделки, но и развлечься под зажигательную музыку ди-джея
  • Шкатулки и рамки из дерева на пятом ежегодном Арт-маркете
  • Бариста на пятом ежегодном арт-маркете
  • Конструкция елки из дерева и гирлянд
  • Юные мастера на пятом ежегодном зимнем Арт-маркете
  • Зайцы ручной работы на пятом зимнем ежегодном Арт-маркете
  • Снеговики ручной работы
  • Собака ручной работы
© Sputnik / Илона Хварцкия
Ежегодный зимний "Арт-маркет" открылся в Сухуме 23 декабря.

Ежегодный "Арт-маркет" ручных изделий объединил мастеров со всей Абхазии. Более 70 хендмейдеров представили в актовом зале Комитета по репатриации свои уникальные и неповторимые изделия.

В пятой ежегодной предновогодней ярмарке участвует как "долгожители", так и совсем новички.

Саида Квициния из Сухума — одна из тех, кто в этом году дебютирует. Она представила гостям "Арт-маркета" фигурки из мастики – персонажей многими любимых фильмов и сказок, а также печеньки разных форм.

Уникальным в очередном "Арт-маркете", по словам организаторов, стало то, что впервые участвуют в маркете и подопечные благотворительного фонда "Киараз".

Экспозиция киаразовцев расположилась прямо под сценой ди-джея. Дети из Сухумской школы-интерната подготовили для гостей "Арт-маркета" игрушки, рисунки и шары для елки.




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