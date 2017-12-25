От карвинга до керамики: пятый ежегодный "Арт-маркет"

В пятой ежегодной предновогодней ярмарке участвует как "долгожители", так и совсем новички.
Саида Квициния из Сухума — одна из тех, кто в этом году дебютирует. Она представила гостям "Арт-маркета" фигурки из мастики – персонажей многими любимых фильмов и сказок, а также печеньки разных форм.
Уникальным в очередном "Арт-маркете", по словам организаторов, стало то, что впервые участвуют в маркете и подопечные благотворительного фонда "Киараз".
Экспозиция киаразовцев расположилась прямо под сценой ди-джея. Дети из Сухумской школы-интерната подготовили для гостей "Арт-маркета" игрушки, рисунки и шары для елки.