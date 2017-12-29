Полтора часа на спасение Нового года: сказка от РУСДРАМа

Спектакль "Снежная принцесса" на сцене Русского драматического театра имени Искандера открыл новогодние праздники абхазских школьников. Яркое и красочное представление решили не пропустить переполнившие театр дети со всех уголков Абхазии. Уже с улицы доносился звонкий смех юных театралов, которые в ожидании начала спектакля фотографировались возле елки в холле.

Наконец прозвенел третий звонок, дети заняли свои места. И полный зрительный зал, затаив дыхание, стал ожидать начала спектакля. Актеры РУСДРАМа не заставили себя ждать. "Под имперский марш" выходят вершители зла Беладонна (Симона Спафопуло), Атаманша (Марина Скворцова) и Карабас-Барабас (Рубен Депелян), которые вместе со Снежной королевой (Наталия Папаскири) решили украсть у детей Новый год и установить в мире царство вечного холода. Яркие образы, всем знакомая музыка и танцы захватывают внимание детей, которые звонко смеются.