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Как в мире встретили Новый год

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© AP Photo. Leo Correa
Влюбленная пара во время празднования Нового года в Бразилии

Массовые гуляния и салюты прошли во всем мире в новогоднюю ночь.

Sputnik Беларусь предлагает посмотреть в фотоленте, как встречали Новый год в разных странах мира.




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