Как в мире встретили Новый год

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Снежный, взрывной и юбилейный: чем запомнился 2017 год в Абхазии Снегопад, выборы в Парламент, Виктория и лики на оконных стеклах - чем еще запомнился 2017 год в Абхазии, можете узнать из материала информационного агентства Sputnik Абхазия. 96

Аҵаа Бабаду обещает снег на Старый Новый год Главный герой Нового года побывал в редакции информационного агентства Sputnik Абхазия, поздравил коллектив и всех жителей страны с праздником. Он пожелал всегда интересных и добрых новостей Абхазии. 184