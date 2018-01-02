Звездные разводы 2017 года

Смотрите в фотоленте Sputnik, какие звездные пары распались в 207 году.
Массовые гуляния и салюты прошли во всем мире в новогоднюю ночь.
Новый год наступит уже сегодня ночью! Столица Абхазии готова к этой встрече: ее парки, площади и улицы украшены в гирлянды. Все в предвкушении.
Участники проекта "Ты супер! Танцы" провели несколько дней в Петербурге.
Наблюдательные абхазы назвали декабрь ԥхынҷкәын (юным летом-ред), так как этот месяц в основном выдается солнечным в республике.
Председатель Госкомитета Абхазии по физической культуре и спорту Баграт Хутаба подвел итоги спортивной жизни республики за 2017 год и рассказал об успехах в этой области в студии радио Sputnik Абхазия.
Много фильмов снято о четвероногих друзьях человека. Смотрите некоторые из них в материале Sputnik.
Председатель Фонда обязательного медицинского страхования республики Валентина Жиба рассказала на радио Sputnik Абхазия об основных программах фонда и их результатах.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.
Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.
В социальных сетях развернулось горячее обсуждение логотипа III Всемирных игр кочевников – не всем он понравился.
Теперь альпинисты могут подыматься в горы только вместе с инструкторами, это может сократить число несчастных случаев.
Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".
Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.
"Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о предложении построить в Узбекистане атомную станцию и о том, какой эффект это даст для экономики республики.
Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.