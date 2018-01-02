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Звездные разводы 2017 года

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© Sputnik. Maxim Blinov
Актриса Надежда Михалкова с супругом режиссером Резо Гигинеишвили на торжественной церемонии вручения кинопремии "Золотой орел", учрежденной Национальной Киноакадемией, в первом павильоне киностудии "Мосфильм".

Смотрите в фотоленте Sputnik, какие звездные пары распались в 207 году.

 

 




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