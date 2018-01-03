Снежные красавицы: Снегурочки со всего света

Какие знаковые культурные события произошли в республике в течение 2017 года, в каких местах было замечено наибольшее количество заинтересованных зрителей, в обзорном материале Sputnik Абхазия.

О том, какие имена для новорожденных были популярны в 2017 году в Абхазии, почему детей называют необычными для восприятия именами, как стараются продвигать абхазские имена в массы, рассказали работники ЗАГСов районов страны.