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Снежные красавицы: Снегурочки со всего света

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© AP Photo. Ron Jenkins
Девушки из группы поддержки "Даллас Ковбойз" в рождественских костюмах время футбольного матча NFL против "Сиэтл Сихокс".

Девушки в костюмах Снегурочек и помощниц Санта-Клауса в разных уголках мира — в фотоленте Sputnik




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