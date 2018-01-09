Спортсменки и просто красавицы: кто запомнился в 2017 году

Редакция Sputnik Армения предлагает фотографии успешных красавиц из мира спорта за 2017 год.
Мир спорта привлекает зрелищностью, особенно, если спортсмены, в частности, спортсменки обладают еще и красивой внешностью.
Редакция Sputnik Армения предлагает фотографии успешных красавиц из мира спорта за 2017 год.
Восемьдесят три года назад родился американский эстрадный певец, "король рок-н-ролла" Элвис Пресли (1935-1977). Пресли - лауреат трех премий "Грэмми" (1968, 1973, 1975).
В ночь с 6 на 7 января в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы прошло Богослужение, посвященное празднику Рождества Христова.
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту, в которую вошли самые интересные и яркие кадры прошедшего 2017 года.
Все, что волновало мир в 2017-м, можно увидеть в лучших снимках года по версии агентства Reuters.
В наступившем году в Абхазии много юбилеев, среди которых 25 лет Победе в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, 10 лет признания независимости республики, 125 лет со дня рождения Нестора Лакоба, а также другие значимые даты.
В среду 10 января территория Абхазии будет находиться под влиянием северо-западного антициклона с холодными массами воздуха, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Заведующая терапевтическим отделением Республиканской больницы Анжела Арчелия рассказала в интервью Sputnik о том, насколько распространен грипп в этом году.
Южная Осетия открывает таможенный пункт на границе с Грузией в месте упрощенного пересечения границы "Раздахан".
Многие аналитики связывают повышение мировых цен на нефть с беспорядками в Иране, однако азербайджанские эксперты уверены: дело не только в этом.
Грабитель воспользовался специальными техническими средствами и поздним вечером влез в окно отделения почты в Ереване, но довершить начатое не смог.
Актер Мурат Ахманов, исполняющий роль Нурсултана Назарбаева в фильме "Путь Лидера. В эпицентре мира" за 50 съемочных дней примерил около 50 комплектов грима.
В горах Джалал-Абада нашли останки погибшего Курсантбека Суйунбаева, три месяца считавшегося без вести пропавшим.
В польском Освенциме продолжается суд над международной группой молодых людей, в марте 2017 года проведших перформанс у ворот бывшего концлагеря.
Полиция безопасности Латвии призвала сотрудников библиотек быть бдительными в отношении читателей, интересующихся исламом.
Французские военные присоединятся к батальону НАТО в Литве – в середине января в республику прибудут более 250 военнослужащих, танки и БМП.
В Кишиневе проходят новые обыски: в рамках дела о крупном мошенничестве в Национальном агентстве продовольственной безопасности (НАПБ) задержаны три человека.
Желающие отправиться на работу в Россию устроили беспорядки у здания представительства МВД РФ по миграционным вопросам в Душанбе.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал предпринимателей инвестировать средства, находящиеся за рубежом, в экономику страны.
В австралийском городе Дарвин уволили работника кафе, которому не понравилось, что начальница-эстонка и другие сотрудники говорят между собой по-эстонски.
Южная Осетия открывает таможенный пункт на границе с Грузией в месте упрощенного пересечения границы "Раздахан".
Многие аналитики связывают повышение мировых цен на нефть с беспорядками в Иране, однако азербайджанские эксперты уверены: дело не только в этом.
Грабитель воспользовался специальными техническими средствами и поздним вечером влез в окно отделения почты в Ереване, но довершить начатое не смог.