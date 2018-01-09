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Спортсменки и просто красавицы: кто запомнился в 2017 году

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  • Евгения Медведева-Бабасян
  • При такой мощной поддержке надо только выигрывать.
  • Гимнастки Дина и Арина Аверины (слева направо)
  • Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева после завершения спортивной карьеры впечатляюще смотрится на светских мероприятиях.
  • Красивые девушки - неотъемлемая часть Формулы-1
  • Мороз купальнику не помеха!
  • Сногшибательная канадская фигуристка Габриэль Дэйлмен выступает в короткой программе женского одиночного катания на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио.
  • Дарья Клишина (АNA) в финальных соревнованиях по прыжкам в длину среди женщин на чемпионате мира 2017 по легкой атлетике в Лондоне.
  • Лучезарная Юлия Ефимова настоящая звезда мирового плавания.
  • Теннисистка Симона Халеп - конкурентка Серены Уильямс?
  • Теннисистка Светлана Кузнецова часто посещает светские мероприятия
  • Итальянская биатлонистка Доротея Вирер
  • Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, признанная красавица во всем мире
  • Российская гимнастка Мария Пасека
  • Синхронистки Александра Пацкевич (слева) и Светлана Колесниченко собирают не только медали высшей пробы на международных стартах, но и завоевывают сердца многих представителей сильного пола.
  • Габриэла Коукалова из Чехии уже не первый сезон соперничает с итальянкой Доротеей Вирер за звание самой красивой биатлонистки.
  • Лидер сборной России по керлингу Анна Сидорова гипнотизирует не только соперниц на льду, но и притягивает мужские взгляды.
  • Светлана Колесниченко, завоевавшая золотую медаль в соревнованиях по синхронному плаванию
  • Участница высокогорного карнавала BoogelWoogel на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
  • Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун
  • Болельщица ХК Динамо перед началом матча
© Sputnik. Владимир Песня
Евгения Медведева (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания в финале Гран-при в Марселе.

Мир спорта привлекает зрелищностью, особенно, если спортсмены, в частности, спортсменки обладают еще и красивой внешностью.

Редакция Sputnik Армения предлагает фотографии успешных красавиц из мира спорта за 2017 год.




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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева
Спортсменки и просто красавицы: кто запомнился в 2017 году
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