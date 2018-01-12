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Самые яркие фото уходящей недели

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© Sputnik. Aleksandr Kondratuk
Участники клубной самодеятельности во время обряда святочного гадания в казачьем селе Кидыш.

Самые главные события прошедшей недели в фотографиях международных агентств.

Самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе — в фотоленте РИА Новости.




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