Самые яркие фото уходящей недели

Правительство молодой Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в 1918 году переехало из Петербурга (Петрограда) в Москву. И Москва вновь обрела статус столицы, а позже и столицы Союза Советских Социалистических Республик. Как изменилась Москва с тех времен - в фотоленте РИА Новости.