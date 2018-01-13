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Снег в Южной Осетии: зимние фотографии

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  • Зима в горах Осетии
  • Зима в горах Осетии
  • Зима в горах Осетии
  • Зима в горах Осетии
  • Зима в горах Осетии
  • Зима в горах Осетии
  • Зима в горах Осетии
  • Зима в горах Осетии
  • Зима в горах Осетии
  • Зима в горах Осетии
  • Зима в горах Осетии
  • Зима в горах Осетии
  • Зима в горах Осетии
© Sputnik. Наталья Айриян
Колючка в снегу.

Снег в Южной Осетии делает природу особенно красивой и нарядной.

Смотрите в фотоленте Sputnik Южная Осетия, как выглядит зима в Южной Осетии.




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