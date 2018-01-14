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Невероятные мосты по всему миру

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  • Золотые ворота мост в Сан-Франциско, архивное фото
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  • Золотой мост — вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке, архивное фото
© AP Photo. Eric Risberg
Мост Золотые ворота славится своим уникальным красным цветом, он находится в начале залива Сан-Франциско. Высота моста составляет 227 метров, а его пролет — 2,7 километров

На свете много мостов, красота которых завораживает. Некоторые из них признаны наследием Юнеско.

Смотрите в фотоленте Sputnik Таджикистан, какие потрясающие мосты можно увидеть по всему миру.




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