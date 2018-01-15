Быстрые друзья человека: соревнования по ездовому спорту в Новосибирске

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Педиатр о вакцинации от гриппа: прививаю себя и своего ребенка Практикующий педиатр Асмат Зухба рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия о том, какие препараты можно принимать во время заболевания гриппом, какие противопоказаны и как быстрее вылечиться. 13

Приют жизни: как сухумчанка помогает бездомным животным О том, почему жительница Сухума Елена Зарандия ушла с работы, и как она бездомным собакам из Абхазии находит хозяев в Европе, читайте в материале корреспондента Sputnik. 282