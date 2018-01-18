Дивное озеро Байкал

Смсотрите в фотоленте Sputnik захватывающие дух кадры с озера Байкал.
Байкал - озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды. Озеро и прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны.
Смсотрите в фотоленте Sputnik захватывающие дух кадры с озера Байкал.
Военная блокада города Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года. 27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Зима в одних странах радует белоснежным покровом, а в других теплым солнышком. Смотрите в фотоленте Sputnik красивые зимние пейзажи из разных стран.
16 января ежегодно отмечается Всемирный день "Битлз" (World Beatles Day). В этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа.
Традиционная гонка на собачьих упряжках, которую в Новосибирске называют "Рождественским заездом", прошла в начале января.
Более 800 детей из малообеспеченных семей написали письма Деду Морозу. Волонтеры благотворительной общественной организации "Киараз" в рамках акции "Подари чудо" дарили детям обогреватели, зонты, велосипеды и даже попугая.
В дневных и ночных боевых стрельбах принимали участие около 500 военнослужащих базы и задействовано более 50 единиц военной техники.
Бывшего председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджия задержали в 2017 году после того, как актер Владимир Этуш обвинил его в мошенничестве.
Артист балета из Мариинского театра Эдуард Каджаев рассказал, почему в Южной Осетии не развито балетное искусство.
Как озеро Ганлыгель и строительные работы становятся причиной оползней вокруг бакинской телебашни, и к чему это может привести.
Хавбек "Манчестер Юнайтед" и сборной Армении Генрих Мхитарян согласовал условия сделки по переходу в лондонский "Арсенал".
Более 50 девочек в Атырауской области Казахстана не посещают занятия в учебных заведениях из-за отказа снять хиджаб.
Более 40 торговых компаний из России заинтересовались кыргызстанской продукцией, но предприятия республики порой просто не могут обеспечить достаточный объем товара.
Лоукостер "Победа" открывает регулярные рейсы в Беларусь – авиакомпания получила аккредитацию на полеты в Гомель и Минск.
В Сейм Латвии передан законопроект, который предусматривает легализацию в том числе и гомосексуальных союзов, поддержат ли его парламентарии?
В этом году на работы по выведению Игналинской АЭС из эксплуатации могут выделить более 65 миллионов евро из фондов ЕС.
Молдавское правительство решило отменить визовый режим с 33 странами, из которых семь уже согласились сделать то же самое для республики.
Импортеры табачных изделий опасаются, что новый закон о курении в Таджикистане приведет к дефициту легальных сигарет в республике.
Узбекистан в 2018 году планирует организовать "зеленый коридор" по поставкам овощей и фруктов в страны Прибалтики, Белоруссию, Казахстан и Кыргызстан.
Как экономическое развитие Эстонии становится важнее страхов размыть свою национальную самобытность в потоке трудовой миграции.
Артист балета из Мариинского театра Эдуард Каджаев рассказал, почему в Южной Осетии не развито балетное искусство.
Как озеро Ганлыгель и строительные работы становятся причиной оползней вокруг бакинской телебашни, и к чему это может привести.
Хавбек "Манчестер Юнайтед" и сборной Армении Генрих Мхитарян согласовал условия сделки по переходу в лондонский "Арсенал".