16:35 18 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

Прорыв блокады Ленинграда 75 лет назад: архивные фото

Получить короткую ссылку
13 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik. Boris Kudoyarov
Блокадный Ленинград. Батарея зенитных орудий у Исаакиевского собора ведет огонь, отражая ночной налет немецкой авиации.

Военная блокада города Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года. 27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Смотрите в фотоленте Sputnik архивные фото из блокадного Ленинграда.




Еще фотоленты

  • Последнее обновление: 16:20 18.01.2018
    16:20 18.01.2018

    Дивное озеро Байкал

    Байкал - озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды. Озеро и прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны.

    1
    10
  • Закат на реке Томь
    Последнее обновление: 17:44 17.01.2018
    17:44 17.01.2018

    Зима-краса в фотографиях из разных стран

    Зима в одних странах радует белоснежным покровом, а в других теплым солнышком. Смотрите в фотоленте Sputnik красивые зимние пейзажи из разных стран.

    49
    17
  • The Beatles
    Последнее обновление: 17:10 16.01.2018
    17:10 16.01.2018

    Страсти по "битлам": легендарная ливерпульская четверка в объективе камер

    16 января ежегодно отмечается Всемирный день "Битлз" (World Beatles Day). В этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа.

    41
    10
  • Последнее обновление: 16:58 15.01.2018
    16:58 15.01.2018

    Быстрые друзья человека: соревнования по ездовому спорту в Новосибирске

    Традиционная гонка на собачьих упряжках, которую в Новосибирске называют "Рождественским заездом", прошла в начале января.

    12
    11

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Девушка в хиджабе, архивное фото
    Хиджаб незнания

    Более 50 девочек в Атырауской области Казахстана не посещают занятия в учебных заведениях из-за отказа снять хиджаб.

  • Варенье. Архивное фото
    Вкус Азии

    Более 40 торговых компаний из России заинтересовались кыргызстанской продукцией, но предприятия республики порой просто не могут обеспечить достаточный объем товара.

  • Самолет авиакомпании Победа, архивное фото
    "Побежденная" Беларусь

    Лоукостер "Победа" открывает регулярные рейсы в Беларусь – авиакомпания получила аккредитацию на полеты в Гомель и Минск.

  • Социолог Айгарс Фрейманис
    Гей, прибалты!

    В Сейм Латвии передан законопроект, который предусматривает легализацию в том числе и гомосексуальных союзов, поддержат ли его парламентарии?

  • Второй реактор ИАЭС
    Дорогая АЭС

    В этом году на работы по выведению Игналинской АЭС из эксплуатации могут выделить более 65 миллионов евро из фондов ЕС.

  • Международный аэропорт Кишинева
    Милости просим!

    Молдавское правительство решило отменить визовый режим с 33 странами, из которых семь уже согласились сделать то же самое для республики.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Дивное озеро Байкал
Мороз превратил заброшенное здание в Екатеринбурге во дворец Снежной королевы
Мороз превратил заброшенное здание в Екатеринбурге во "дворец Снежной королевы"
На что способен человеческий мозг
Мозг человека: мал, да удал

Соцсети

Sputnikabkhazia