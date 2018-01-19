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Праздник света: крещенская ночь в Камане

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  • Верующие во время празднования дня Крещения Христова у источника Святого Василиска возле села Каман в Республике Абхазия
  • Верующие во время празднования дня Крещения Христова у источника Святого Василиска возле села Каман в Республике Абхазия
  • Верующие во время празднования дня Крещения Христова у источника Святого Василиска возле села Каман в Республике Абхазия
  • Верующие во время празднования дня Крещения Христова у источника Святого Василиска возле села Каман в Республике Абхазия
  • Верующие во время празднования дня Крещения Христова у источника Святого Василиска возле села Каман в Республике Абхазия
  • Верующие во время празднования дня Крещения Христова у источника Святого Василиска возле села Каман в Республике Абхазия
  • Верующие во время празднования дня Крещения Христова у источника Святого Василиска возле села Каман в Республике Абхазия
  • Верующие во время празднования дня Крещения Христова у источника Святого Василиска возле села Каман в Республике Абхазия
  • Верующие во время празднования дня Крещения Христова у источника Святого Василиска возле села Каман в Республике Абхазия
  • Верующие во время празднования дня Крещения Христова у источника Святого Василиска возле села Каман в Республике Абхазия
© Sputnik / Илона Хварцкия
Более четырех тысяч верующих из Абхазии и России присутствовали на Божественной Литургии и Водосвятном молебне.

В ночь с 18 на 19 января в Камане прошли Божественная Литургия и Водосвятный молебен.

 

Тысячи верующих Абхазии и России приехали в Каман на Божественную Литургию и Водосвятный молебен в Каман на крещенскую ночь. Службу здесь провел настоятель местного монастыря отец Игнатий.

После молитвы у источника Святого Василиска богослужение продолжилось купанием. Первым вошел в воду отец Игнатий, и затем верующие последовали за ним. Вдоль всего берега выстроилась очередь желающих очиститься в Крещение.

Каждый окунается три раза, крестится и идет к костру, чтобы погреться. Кстати говоря, костер у источника разводят каждый год, чтобы людям не было холодно.

В ночь с 18 на 19 января в празднике Крещения Господня в Камане приняли участие более четырех тысяч верующих из Абхазии и России.

Подробнее читайте в материале Sputnik>>

Видео смотрите здесь>>

 




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