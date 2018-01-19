Страсти "Келешбея" в Абхазском театре

Государственный молодежный театр представил зрителю постановку исторической драмы "Келешбей" режиссера Шалвы Гыцба. Драма по одноименной пьесе писателя Анзора Мукба была представлена в двух актах, в спектакле задействовано более 20 молодых абхазских актеров.

Государственный молодежный театр представил зрителю постановку исторической драмы "Келешбей" режиссера Шалвы Гицба. Драма "Келешбей" по одноименной пьесе писателя Анзора Мукба была представлена в двух актах, в спектакле задействовано более 20 молодых абхазских актеров.

Премьера спектакля "Келешбей" в исполнении труппы Государственного молодежного театра состоялась на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба в пятницу 18 января.

Подробнее читайте в материале Sputnik>>

Видео смотрите здесь>>