Снежный спорт: самые популярные виды соревнований

Смотрите в фотоленте Sputnik Таджикистан , какие зимние виды спорта самые популярные в мире.
Всемирный день снега ( World Snow Day) — международный праздник, день зимних видов спорта отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января, начиная с 2012 года.
Смотрите в фотоленте Sputnik Таджикистан , какие зимние виды спорта самые популярные в мире.
Государственный молодежный театр представил зрителю постановку исторической драмы "Келешбей" режиссера Шалвы Гыцба. Драма по одноименной пьесе писателя Анзора Мукба была представлена в двух актах, в спектакле задействовано более 20 молодых абхазских актеров.
В ночь с 18 на 19 января в Камане прошли Божественная Литургия и Водосвятный молебен.
Байкал - озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды. Озеро и прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны.
Военная блокада города Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года. 27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Как легко можно внушить человеку комплекс рассуждает колумнист Sputnik Изольда Хагба, с юмором вспоминая свой несерьезный опыт, но предупреждает, что любое неосторожно сказанное слово может ранить близких вам людей, иногда даже глубоко.
Боевики движения "Талибан" проникли в Intercontinental Hotel в Афганистане в субботу.
Фильм "Форма воды" стал обладателем премии в двух номинациях: лучший фильм года и оригинальный саундтрек.
В КГБ Южной Осетии рассказали, как наказали нарушителей государственной границы в 2017 году – всего было задержано более пятисот человек.
Туристические маршруты, существовавшие в советском Азербайджане, нужно возродить, считают в Ассоциации туризма республики.
Правящая Республиканская партия Армении выдвинула посла в Великобритании Армена Саркисяна на должность следующего президента страны.
В феврале сборная Казахстана примет участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. Sputnik Казахстан узнал, во сколько это обойдется бюджету страны.
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Литовский новостной портал tv3.lt был взломан в четверг вечером, это могли сделать "российские программисты", заявил главный редактор издания.
Заработав на экспорте товаров и рабочей силы 54 миллиарда долларов, Молдова оказалась должна донорам более 6 миллиардов.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел масштабные кадровые перестановки в стране, ранее он выразил недовольство работой нескольких ведомств.
Узбекистан может к 2030 году войти в число стран с уровнем дохода выше среднего, сообщило представительство Всемирного банка в республике.
Базы НАТО в странах Балтии могут обострить ситуацию до предела: их создание у границ России и ее ответные меры создают повышенную опасность конфликта.
В КГБ Южной Осетии рассказали, как наказали нарушителей государственной границы в 2017 году – всего было задержано более пятисот человек.
Туристические маршруты, существовавшие в советском Азербайджане, нужно возродить, считают в Ассоциации туризма республики.
Правящая Республиканская партия Армении выдвинула посла в Великобритании Армена Саркисяна на должность следующего президента страны.