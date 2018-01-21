Снежный спорт: самые популярные виды соревнований

Как легко можно внушить человеку комплекс рассуждает колумнист Sputnik Изольда Хагба, с юмором вспоминая свой несерьезный опыт, но предупреждает, что любое неосторожно сказанное слово может ранить близких вам людей, иногда даже глубоко.

134