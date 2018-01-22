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Пролетая над: лучшие кадры с воздуха

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© Sputnik. Алексей Мальгавко
Рыбаки во время прибрежного лова черноморской рыбы в Севастополе.

С высоты птичьего полета привычные вещи смотрятся иначе.

Посмотрите в фотоленте Sputnik Латвия подборку красивых кадров, сделанных с высоты.




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  • Сотрудница аптеки разбирает лекарства, фото из архива
    Детям не игрушки!

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