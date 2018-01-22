Пролетая над: лучшие кадры с воздуха

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Откуда у парня абхазская грусть: перуанец на Сухумской набережной О том, как житель Перу попал в Абхазию, и почему он решил стать уличным музыкантом в Сухуме, выяснила корреспондент Sputnik Абхазия. 26

Вечером дождь: погода в Абхазии на вторник По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы, во вторник ночью и днем территория Абхазии будет находиться в передней части циклона, облачно, без осадков. 0