В погоне за экзотикой: что в разных странах продают на базарах

Смотрите в фотоленте Sputnik, какие сокровища можно раздобыть на базарах.
В самых разных уголках мира есть базары, на которых среди барахла можно отыскать по-настоящему удивительные вещи.
Смотрите в фотоленте Sputnik, какие сокровища можно раздобыть на базарах.
С высоты птичьего полета привычные вещи смотрятся иначе.
Всемирный день снега ( World Snow Day) — международный праздник, день зимних видов спорта отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января, начиная с 2012 года.
Государственный молодежный театр представил зрителю постановку исторической драмы "Келешбей" режиссера Шалвы Гыцба. Драма по одноименной пьесе писателя Анзора Мукба была представлена в двух актах, в спектакле задействовано более 20 молодых абхазских актеров.
В ночь с 18 на 19 января в Камане прошли Божественная Литургия и Водосвятный молебен.
О том, как житель Перу попал в Абхазию, и почему он решил стать уличным музыкантом в Сухуме, выяснила корреспондент Sputnik Абхазия.
По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы, во вторник ночью и днем территория Абхазии будет находиться в передней части циклона, облачно, без осадков.
22 января 2018 года исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений и подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Абхазией и Приднестровской Молдавской Республикой.
При содействии администрации Ленингорского района и местных журналистов вышла в печать первая в республике районная газета "Рухс Фидан".
Азербайджанские парламентарии намерены запретить продажу лекарственных препаратов лицам, не достигшим 14 лет.
Армения может стать стартовой площадкой для предпринимателей в рамках ЕАЭС – страна активизирует сотрудничество с Китаем, Ираном, Индией, Сингапуром и другими странами.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поговорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным о результатах своей поездки в США.
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон "О ратификации договора между Кыргызстаном и Россией о развитии военно-технического сотрудничества".
Гособвинитель попросил назначить фигурантам "дела Регнума" 5 лет лишения свободы каждому с отсрочкой и освободить в их зале суда.
В латвийский Сейм передали петицию в защиту билингвального образования в республике – под документом подписались более 14 тысяч человек.
Население балтийских государств стремительно сокращается, и программы, которые разрабатывают правительства для решения проблемы, ситуацию не меняют.
Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал заявление спикера парламента страны "выставить счет" России за якобы "оккупацию" Приднестровья.
В Таджикистане объявлен конкурс на лучшую эмблему к празднованию 30-летия государственной независимости республики.
Узбекистанцев спасли от новой трагедии в Казахстане: два автобуса с сотней пассажиров застряли в мороз на трассе в Акмолинской области.
Признанный виновным в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи Тоомас Семыкин может быть оправдан по апелляционной жалобе адвоката.
При содействии администрации Ленингорского района и местных журналистов вышла в печать первая в республике районная газета "Рухс Фидан".
Азербайджанские парламентарии намерены запретить продажу лекарственных препаратов лицам, не достигшим 14 лет.
Армения может стать стартовой площадкой для предпринимателей в рамках ЕАЭС – страна активизирует сотрудничество с Китаем, Ираном, Индией, Сингапуром и другими странами.