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Крестьянская жизнь и трагические образы: абхазский колорит Габелия

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  • Карикатура на Хуту Авидзба. Художник Сергей Габелия
  • Гора Ажара. Художник: Сергей Габелия
  • Портрет сына. Художник Сергей Габелия
  • Отцовский дом. Художник Сергей Габелия
  • Село Гуп. Художник Сергей Габелия
  • Портрет отца. Художник Сергей Габелия
  • Махаджиры. Художник Сергей Габелия
© Фото: из архива семьи Габелия
Заслуженному художнику Абхазии Сергею Габелия исполнилось бы сегодня 79 лет. Родился он в высокогорном селе Гупе Очамчырского района. Его мать Венера Матуа искусно ткала и пряла, вышивала растительные орнаменты, и маленькому Сергею запомнились ее причудливые узоры. Возможно, творчество матери повлияло на выбор его профессии.

Заслуженному художнику Абхазии, человеку, возглавлявшему Союз художников республики на протяжении двадцати с лишним лет, Сергею Габелия 23 января исполнилось бы 79 лет.

Предлагаем посмотреть работы Габелия и погрузиться в волнующий мир мыслей и чувств художника, которые двигали им на творческом пути.

Сергей Габелия родился 23 января 1939 года в селе Гуп Очамчирского района. Учился на отделении живописи Тбилисской государственной академии художеств (1961-1966 годы).

Он ушел из жизни довольно рано – в 57 лет, но оставил после себя прекрасные работы. Многие его картины находятся в Государственной национальной картинной галерее Республики Абхазия, в частных коллекциях и музеях России. Сирии, Польши, США, Чечни, Финляндии, Турции.

Подробнее читайте в материале Sputnik>>




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