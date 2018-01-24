Красота на подиуме: неделя высокой моды в Париже

Российские ученые обнаружили в Государственном архиве Краснодарского края материалы о задержанном в 1810 году турецком купеческом судне, которое вывозило рабов с Кавказского побережья в Турцию.

В четверг территория Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной окраины Сибирского антициклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

В декабре 2017 года корреспонденту Sputnik читательница прислала снимок мужчины с фотографией в руках и попросила написать его историю. О том, кто был запечатлен в кадре и при каких обстоятельствах он был сделан, читайте в материале Sputnik.