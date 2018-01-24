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Красота на подиуме: неделя высокой моды в Париже

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© AFP 2018/ Alain Jocard
Модели представляют коллекцию Джорджа Хобейки на Неделе высокой моды в Париже.

Высокая мода ликует! В эти дни в Париже представляют последние коллекции сезона весна-лето 2018.

Показы haute couture — в фотоленте РИА Новости.




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