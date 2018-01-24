Красота на подиуме: неделя высокой моды в Париже

Показы haute couture — в фотоленте РИА Новости.
Высокая мода ликует! В эти дни в Париже представляют последние коллекции сезона весна-лето 2018.
Показы haute couture — в фотоленте РИА Новости.
Заслуженному художнику Абхазии, человеку, возглавлявшему Союз художников республики на протяжении двадцати с лишним лет, Сергею Габелия 23 января исполнилось бы 79 лет.
С высоты птичьего полета привычные вещи смотрятся иначе.
В самых разных уголках мира есть базары, на которых среди барахла можно отыскать по-настоящему удивительные вещи.
Всемирный день снега ( World Snow Day) — международный праздник, день зимних видов спорта отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января, начиная с 2012 года.
Российские ученые обнаружили в Государственном архиве Краснодарского края материалы о задержанном в 1810 году турецком купеческом судне, которое вывозило рабов с Кавказского побережья в Турцию.
В четверг территория Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной окраины Сибирского антициклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
В декабре 2017 года корреспонденту Sputnik читательница прислала снимок мужчины с фотографией в руках и попросила написать его историю. О том, кто был запечатлен в кадре и при каких обстоятельствах он был сделан, читайте в материале Sputnik.
Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в ВС РФ.
"Баку ЕХРО-2025" презентовали в Давосе: Азербайджан успешно организовывал международные мероприятия, а значит, есть все условия для проведения выставки.
Служба национальной безопасности Армении задержала граждан Узбекистана, Кыргызстана и Йемена по подозрению в незаконном пересечении госграницы.
Стало известно, кто выиграл конкурс на создание лучшего логотипа и брендбука к 20-летию Астаны и получит сертификат на 8 миллионов тенге.
В Бишкеке прошел рейд под названием "Крутой" - его целью стало выявление фактов грубого нарушения ПДД должностными лицами госорганов.
Белорусские спортсмены-олимпийцы сделают все необходимое, чтобы помочь российским атлетам на Олимпийских играх в Пхенчхане, заявили в НОК.
Два шведских туриста в Риге сняли флаг Латвии, вывешенный на доме, и отправились с ним в местный McDonald’s – иностранцев оштрафовали.
Бывший глава литовского МИДа считает, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент должна говорить об экономике Литвы, а не о "российской угрозе".
Количество сторонников идеи вступления Молдовы в НАТО снижается, - показал опрос социологов: "за" - всего 19,4% населения.
Об отличиях во взаимодействии Таджикистана с Россией и Китаем рассказал директор Центра стратегических исследований при президенте Худоберди Холикназаров.
Узбекистан планирует запретить использование оборотной тары – разрешат ею пользоваться только компании Coca-Cola.
Суд в Эстонии удовлетворил ходатайство двух женщин, заключивших договор о совместном проживании, о внутрисемейном усыновлении ребенка.
Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в ВС РФ.
"Баку ЕХРО-2025" презентовали в Давосе: Азербайджан успешно организовывал международные мероприятия, а значит, есть все условия для проведения выставки.
Служба национальной безопасности Армении задержала граждан Узбекистана, Кыргызстана и Йемена по подозрению в незаконном пересечении госграницы.