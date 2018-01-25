Вспоминая Высоцкого: архивные фото

Смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан архивные фото Высоцкого.
Заслуженный артист РСФСР, лауреат Госпремии СССР Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года. Умер певец 37 лет назад, 25 июля 1980 года.
Смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан архивные фото Высоцкого.
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Давление США на разные страны, в том числе Армению, будет усиливаться, сказал Sputnik Армения глава Ереванского геополитического клуба Арман Бошян.