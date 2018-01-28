Редкая красота: лебеди-кликуны на замерзающем озере в Алтае

Прекрасные обитатели озера Светлое — в фотоленте РИА Новости.
В алтайском заказнике "Лебединый" начались резкие морозы, которые могут стать причиной резкого сокращения площади незамерзающего озера Светлое, где ежегодно зимуют сотни лебедей-кликунов.
Прекрасные обитатели озера Светлое — в фотоленте РИА Новости.
Самые главные события прошедшей недели в фотографиях международных агентств.
В Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба прошел отчетный концерт учеников музыкальной студии "Некст" Фаи Мархолия.
Заслуженный артист РСФСР, лауреат Госпремии СССР Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года. Умер певец 37 лет назад, 25 июля 1980 года.
Высокая мода ликует! В эти дни в Париже представляют последние коллекции сезона весна-лето 2018.
В новом проекте Sputnik Абхазия "Перевод на абхазский" своими впечатлениями от пребывания в Абхазии поделился организатор соревнований серии "Кубок Евразии" Федор Теплухин.
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.
Чемпионат Европы в Сигулде совмещен с девятым этапом Кубка мира.
В Цхинвале обсуждают возможность открытия транзитного пути в Закавказье, однако эксперт считает, что из-за позиции Грузии это нереально.
Визит в Баку содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ, запланированный на февраль, может не состояться из-за отсутствия денег.
Премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече в Давосе пригласил главу Азиатского банка развития Такэхико Накао посетить республику.
Суд на два месяца арестовал трех водителей сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса – жертвами пожара стали 52 гражданина Узбекистана.
В Москве арестованы члены ОПГ, в том числе гражданин Кыргызстана, разыскивавшийся на родине правоохранительными органами за тяжкое преступление.
Четкая монополизированная система оборота и производства лекарств должна быть создана в Беларуси в 2018 году, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Латвия должна уживаться с Россией и в экономическом и в политическом смысле, сюда входит и так называемый русский вопрос, считает экс-глава МИД Янис Юрканс.
В литовском Сейме предложили запретить торговлю дешевым пивом – таким образом депутаты все-таки надеются победить пьянство в республике.
В этом году Румыния празднует 100-летний юбилей вхождения в ее состав Трансильвании и Буковины. Возможно ли сегодня ее объединение с Молдовой?
В Санкт-Петербурге задержали находящегося в международном розыске таджикистанца, которого на родине подозревают в расшатывании конституционного строя.
Всемирный банк выделил 140 миллионов долларов на модернизацию централизованного теплоснабжения в пяти городах Узбекистана.
Эстонские власти вряд ли прислушаются к мнению ПАСЕ, которая рекомендует Эстонии сократить число лиц без гражданства, уверен эксперт.
В Цхинвале обсуждают возможность открытия транзитного пути в Закавказье, однако эксперт считает, что из-за позиции Грузии это нереально.
Визит в Баку содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ, запланированный на февраль, может не состояться из-за отсутствия денег.
Премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече в Давосе пригласил главу Азиатского банка развития Такэхико Накао посетить республику.