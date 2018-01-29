21:24 29 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

Волшебство, да и только: северное сияние в объективе

Получить короткую ссылку
21 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области
  • Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области
  • Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области
  • Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области
  • Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области
  • Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области
  • Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области
  • Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области
© Sputnik. Pavel Lvov
Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области.

В поселке Ловозеро в Мурманской области для желающих "поохотиться" с фотоаппаратом за северным сиянием разбили кемпинг.

Смотрите в фотоленте Sputnik Латвия, как выглядит волшебное северное сияние в 50 километрах от Мурманска.

 




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Невеста во время церемонии бракосочетания
    Брачные узы

    В Казахстане планируется ввести запрет на совершение религиозных обрядов по заключению брака вне культовых зданий.

  • Здание правительства. Архивное фото
    Слуги народа

    Несмотря на аномальные морозы, государственные органы будут работать в штатном режиме, заявили в правительстве Кыргызстана.

  • Конькобежец в мужском забеге
    В полку прибыло

    Пять дополнительных квот выделено сборной Беларуси для участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Северное сияние в окрестностях поселка Ловозеро в Мурманской области
Волшебство, да и только: северное сияние в объективе
Дочь заплакала, узнав о судьбе отца, пропавшего в Великую Отечественную Войну
Дочь заплакала, узнав о судьбе отца, пропавшего в Великую Отечественную Войну
Как алкоголь влияет на организм
Как алкоголь влияет на организм

Соцсети

Sputnikabkhazia