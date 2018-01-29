Волшебство, да и только: северное сияние в объективе

Концерт оперного певца Мариинского театра Георгия Тодуа прошел в Доме культуры в Гале 24 января. После своего выступления певец дал интервью грузинскому изданию, в котором говорит, что перед приездом поставил условие – исполнить песни на грузинском языке.

117