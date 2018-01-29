Волшебство, да и только: северное сияние в объективе

Смотрите в фотоленте Sputnik Латвия, как выглядит волшебное северное сияние в 50 километрах от Мурманска.
В поселке Ловозеро в Мурманской области для желающих "поохотиться" с фотоаппаратом за северным сиянием разбили кемпинг.
Смотрите в фотоленте Sputnik Латвия, как выглядит волшебное северное сияние в 50 километрах от Мурманска.
В алтайском заказнике "Лебединый" начались резкие морозы, которые могут стать причиной резкого сокращения площади незамерзающего озера Светлое, где ежегодно зимуют сотни лебедей-кликунов.
Самые главные события прошедшей недели в фотографиях международных агентств.
В Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба прошел отчетный концерт учеников музыкальной студии "Некст" Фаи Мархолия.
Заслуженный артист РСФСР, лауреат Госпремии СССР Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года. Умер певец 37 лет назад, 25 июля 1980 года.
Концерт оперного певца Мариинского театра Георгия Тодуа прошел в Доме культуры в Гале 24 января. После своего выступления певец дал интервью грузинскому изданию, в котором говорит, что перед приездом поставил условие – исполнить песни на грузинском языке.
Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. В этот день на территории Республики Абхазия будут работать 16 избирательных участков.
Правительственная делегация Абхазии прибыла в Республику Науру, где примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию 50-летия Дня Независимости Науру.
Сенаторы планируют рассмотреть документ в среду, 31 января
Проблем с экспортом азербайджанских томатов в Россию в 2018 году не ожидается – сторонам удалось решить все разногласия в этом вопросе.
Соглашение о партнерстве Армения – ЕС может вступить в силу уже с мая-июня 2018 года – Ереван постарается ратифицировать документ до апреля.
В Казахстане планируется ввести запрет на совершение религиозных обрядов по заключению брака вне культовых зданий.
Несмотря на аномальные морозы, государственные органы будут работать в штатном режиме, заявили в правительстве Кыргызстана.
Пять дополнительных квот выделено сборной Беларуси для участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
Российские инвесторы чаще других вкладываются в основной капитал латвийских компаний, но самые большие суммы инвестируют Нидерланды.
Министерство обороны Литвы в этом году выделит на военные закупки около 265 миллионов евро.
Молдавская скрипачка Патриция Копачинская завоевала награду американской Академии звукозаписи "Грэмми" в номинации "Лучшее камерное исполнение".
Суд в Таджикистане приговорил к пяти годам лишения свободы 27-летнего мужчину за пропаганду деятельности террористической организации.
Суды в Узбекистане будут штрафовать дипломатов за нарушения правил дорожного движения без согласия диппредставительств иностранных государств.
Несмотря на неоднократные напоминания Департамента государственных инфосистем около 120 тысяч человек в Эстонии все еще не обновили сертификаты ID-карты.
Сенаторы планируют рассмотреть документ в среду, 31 января
Проблем с экспортом азербайджанских томатов в Россию в 2018 году не ожидается – сторонам удалось решить все разногласия в этом вопросе.
Соглашение о партнерстве Армения – ЕС может вступить в силу уже с мая-июня 2018 года – Ереван постарается ратифицировать документ до апреля.