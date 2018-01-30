Карнавал в Венеции: люди в масках и плащах

Смотрите в фотоленте Sputnik Азербайджан, как выглядел один из самых красочных карнавалов Европы.
Туристы со всего мира съезжаются в Венецию, чтобы увидеть, как преображается город на время карнавала. Люди надевают маски и одежду прошлых веков, что делает шествие таинственным.
Смотрите в фотоленте Sputnik Азербайджан, как выглядел один из самых красочных карнавалов Европы.
В поселке Ловозеро в Мурманской области для желающих "поохотиться" с фотоаппаратом за северным сиянием разбили кемпинг.
В алтайском заказнике "Лебединый" начались резкие морозы, которые могут стать причиной резкого сокращения площади незамерзающего озера Светлое, где ежегодно зимуют сотни лебедей-кликунов.
Самые главные события прошедшей недели в фотографиях международных агентств.
В Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба прошел отчетный концерт учеников музыкальной студии "Некст" Фаи Мархолия.
Открытый кубок города Сочи по косики карате, в котором участвовало более 250 спортсменов, проходил в Сочи с 26 по28 января.
О том, как в Абхазии готовятся к выборам российского президента, рассуждает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.
Делегация оппозиции Сирии в составе примерно 100 человек вылетела из Сочи в Анкару.
Вузы Южной Осетии и России договорились об академическом и научном сотрудничестве – что предусматривает "научная" договоренность?
Власти Азербайджана назвали количество граждан республики, воевавших на стороне боевиков в Ираке и Сирии, а так же рассказали, скольких из них удалось осудить.
СМИ сообщили, что премьер-министр Армении занимался в Давосе не только государственными, но и личными делами.
Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер пообещал сделать все возможное, чтобы на исход реванша с Саулем "Канело" Альваресом не повлияли судейские ошибки.
В центре Бишкека полыхает главный рынок кыргызской столицы – Ошский базар. Площадь возгорания исчисляется тысячами квадратных метров.
Министерство по налогам и сборам Беларуси планирует активизировать работу по поиску граждан, которые живут не по средствам.
Экономисты призывают латвийцев больше работать, платить налоги и накапливать средства иначе пенсионерам придется меньше есть.
Уголовное дело о незаконной продаже имущества Игналинской АЭС на аукционе передали в суд – кого сгубили медные трубы?
Румынский журналист, обличавший коррупционеров и совершавший нападки на агентство Sputnik, сам стал фигурантом дела о взяточничестве.
Почему Таджикистан уже три года думает о целесообразности вступления в Евразийский экономический союз, и до чего, в конце концов, додумается?
Как жители Узбекистана намерены отметить 80-летие со дня первого президента республики Ислама Каримова.
Как мошенники сумели выманить у эстонских чиновников больше миллиона евро дотаций на покупку инвентаря для деревообрабатывающего комплекса.
Вузы Южной Осетии и России договорились об академическом и научном сотрудничестве – что предусматривает "научная" договоренность?
Власти Азербайджана назвали количество граждан республики, воевавших на стороне боевиков в Ираке и Сирии, а так же рассказали, скольких из них удалось осудить.
СМИ сообщили, что премьер-министр Армении занимался в Давосе не только государственными, но и личными делами.