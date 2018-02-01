Три в одном: суперлуна "кровавая" и голубая

В этот день Луна максимально приблизилась к Земле и погрузилась в ее тень. Такое лунное затмение называют "кровавой" Луной.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят не больше чем на три дня.



Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух явлений (перигея и полнолуния) бывают довольно редко.

