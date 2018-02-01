Три в одном: суперлуна "кровавая" и голубая

Жители планеты Земля 31 января наблюдали уникальное астрономическое явление — в этот день совпали суперлуние, "кровавая" Луна и голубая Луна.
Таинственные места, о происхождении и предназначении которых ходят легенды, разбросаны по всему миру. Подобные места есть и в Абхазии - азантский дольмен, эшерский кромлех и камень для жертвоприношения в селе Псху.
Туристы со всего мира съезжаются в Венецию, чтобы увидеть, как преображается город на время карнавала. Люди надевают маски и одежду прошлых веков, что делает шествие таинственным.
В поселке Ловозеро в Мурманской области для желающих "поохотиться" с фотоаппаратом за северным сиянием разбили кемпинг.
В алтайском заказнике "Лебединый" начались резкие морозы, которые могут стать причиной резкого сокращения площади незамерзающего озера Светлое, где ежегодно зимуют сотни лебедей-кликунов.
Народному артисту Республики Абхазия, художественному руководителю, главному дирижеру и директору Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" II степени, лауреату Государственной премии имени Дмитрия Гулиа Василию Царгуш исполнилось 80 лет.
В потенциальный список россиян, которые могут попасть под санкции США, вошли 210 человек - 114 политиков и 96 бизнесменов.
В отделении эндоскопии будут проводить лапароскопические операции по различным направлениям – хирургии, гинекологии, торакальной хирургии, урологии.
Владикавказский аэропорт объявил о возобновлении чартерных рейсов в Анталию – Турция является самым популярным направлением для жителей Северной Осетии.
Компания "Марс" отзывает партии шоколада из Ирландии, который может быть заражен сальмонеллой - в Азербайджане также провели проверки потенциально опасных конфет.
Проект о запрете праворульных машин дойдет до парламента Армении: импорт новых авто запретят, но уже завезенные эксплуатировать будет можно.
Распространяемое в интернете видео о столкновениях грузовиков в очереди за углем не имеет отношения к Казахстану, заявили в МВД республики.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время своего первого официального визита в Таджикистан вспомнил о трудностях, которые пережили две страны.
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как помог правоохранительным органам раскрыть убийство.
Система централизованных закупок оборонной отрасли Латвии неэффективна — таковы выводы ревизии Госконтролем снабжения Национальных вооруженных сил.
Москва может ответить зеркально, если Вильнюс не пойдет навстречу в вопросе ухода за советскими памятниками – рассказал в интервью Sputnik посол России в Литве.
Председатель Национальной конфедерации профсоюзов прокомментировал решение Министерства труда Молдовы приглашать на работу в республику иностранных граждан.
В 2017 году в Таджикистане было выписано штрафов за неправильное проведение обрядов на общую сумму 375 тысяч долларов.
Россия начнет выращивать собственный хлопок в связи с решением Узбекистана прекратить поставки непереработанного сырья.
У правящих и оппозиционных парламентских партий Эстонии сложилось примерно одинаковое количество сторонников, показывают данные январского соцопроса.
Владикавказский аэропорт объявил о возобновлении чартерных рейсов в Анталию – Турция является самым популярным направлением для жителей Северной Осетии.
Компания "Марс" отзывает партии шоколада из Ирландии, который может быть заражен сальмонеллой - в Азербайджане также провели проверки потенциально опасных конфет.
Проект о запрете праворульных машин дойдет до парламента Армении: импорт новых авто запретят, но уже завезенные эксплуатировать будет можно.