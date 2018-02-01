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Три в одном: суперлуна "кровавая" и голубая

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  • Суперлуние
  • Cобор Святого Семейства в Барселоне на фоне суперлунния 31 января 2018 года
© AFP 2018/ Robyn Beck
В последний день января в небе можно было наблюдать уникальное явление: полное затмение суперлуны

Жители планеты Земля 31 января наблюдали уникальное астрономическое явление — в этот день совпали суперлуние, "кровавая" Луна и голубая Луна.

В этот день Луна максимально приблизилась к Земле и погрузилась в ее тень. Такое лунное затмение называют "кровавой" Луной.
Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят не больше чем на три дня.
Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух явлений (перигея и полнолуния) бывают довольно редко.
Смотрите в фотоленте РИА Новости, как в разных уголках планеты наблюдали за уникальным явлением.



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