День славы: 75-летие разгрома фашистских войск под Сталинградом

Смотрите архивные кадры — в фотоленте РИА Новости.
День воинской славы России - разгром Красной Армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве отмечается ежегодно 2 февраля.
Смотрите архивные кадры — в фотоленте РИА Новости.
Жители планеты Земля 31 января наблюдали уникальное астрономическое явление — в этот день совпали суперлуние, "кровавая" Луна и голубая Луна.
Таинственные места, о происхождении и предназначении которых ходят легенды, разбросаны по всему миру. Подобные места есть и в Абхазии - азантский дольмен, эшерский кромлех и камень для жертвоприношения в селе Псху.
Туристы со всего мира съезжаются в Венецию, чтобы увидеть, как преображается город на время карнавала. Люди надевают маски и одежду прошлых веков, что делает шествие таинственным.
В поселке Ловозеро в Мурманской области для желающих "поохотиться" с фотоаппаратом за северным сиянием разбили кемпинг.
Как работают рыбзаводы в Абхазии, какими очистными сооружениями обеспечены, куда "уходит" продукция из Абхазии и чего хотят "рыбные" бизнесмены, читайте в материале корреспондента Sputnik Абхазия, наблюдавшего за инспекционной поездкой министра сельского хозяйства Даура Тарба в Очамчырский район.
Главная спортивная новость последних месяцев: Спортивный арбитражный суд (CAS) – единственный судебный орган для олимпийских разбирательств – оправдал 28 российских спортсменов, наказанных ранее за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.
Сообщение о разбойном нападении по адресу улица Амундсена, дом 15, корпус 2 поступило в полицию в четверг в 16 часов 45 минут.
Поединок между боксерами Муратом Гассиевым и Юньером Дотикосом может на некоторое время превратить российский город Сочи в "столицу" Осетии.
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Гражданин России задержан на границе Казахстана при попытке вывезти из страны более 100 литров алкоголя.
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Sputnik узнал, почему шестикратный олимпийский чемпион, белорус Виталий Щебро подает в суд на двукратную олимпийскую чемпионку, украинку Татьяну Гуцу.
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Как Приднестровье, где проживает свыше 200 тысяч граждан России, готовится к выборам президента Российской Федерации.
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Мосгорсуд в пятницу еще раз проверит законность решения о выдворении из России журналиста "Новой газеты" гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова.
МВД Эстонии начало проверку причин резкого подорожания проекта инфраструктуры для охраны границы с Россией.
Поединок между боксерами Муратом Гассиевым и Юньером Дотикосом может на некоторое время превратить российский город Сочи в "столицу" Осетии.
Бакинские чиновники объявили войну героям народных сказок — Бабе-Яге, Кощею Бессмертному, а также различным пиратам.
Смогут ли США запретить Армении, Азербайджану и другим странам покупать российское вооружение?