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День славы: 75-летие разгрома фашистских войск под Сталинградом

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© Sputnik. Grigoryi Zelma
Здания, разрушенные в ходе боев на улицах Сталинграда.

День воинской славы России - разгром Красной Армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве отмечается ежегодно 2 февраля.

Смотрите архивные кадры — в фотоленте РИА Новости.




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