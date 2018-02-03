Великан у пирамид, или кот против тореадора: самые яркие фото недели

Главные темы

Религия не препятствие: Абхазия подала пример веротерпимости Министерство юстиции Абхазии после вступления в силу закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" в 2013 году зарегистрировало шесть религиозных организаций. 190

Научить родному: вопросы на русском о судьбе абхазского В абхазском обществе часто сетуют, что в наше время научить детей родному языку очень сложно. О том, кто виноват и что делать, рассуждает колумнист Sputnik Эсма Голандзия. 319