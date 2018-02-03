Великан у пирамид, или кот против тореадора: самые яркие фото недели

Самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе — в фотоленте РИА Новости.
Спорт, космос, политика, религия, фестивали и просто дети, играющие в футбол в трущобах Лахора - в нашей фотоленте.
Самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе — в фотоленте РИА Новости.
День воинской славы России - разгром Красной Армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве отмечается ежегодно 2 февраля.
Жители планеты Земля 31 января наблюдали уникальное астрономическое явление — в этот день совпали суперлуние, "кровавая" Луна и голубая Луна.
Таинственные места, о происхождении и предназначении которых ходят легенды, разбросаны по всему миру. Подобные места есть и в Абхазии - азантский дольмен, эшерский кромлех и камень для жертвоприношения в селе Псху.
Туристы со всего мира съезжаются в Венецию, чтобы увидеть, как преображается город на время карнавала. Люди надевают маски и одежду прошлых веков, что делает шествие таинственным.
Министерство юстиции Абхазии после вступления в силу закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" в 2013 году зарегистрировало шесть религиозных организаций.
В абхазском обществе часто сетуют, что в наше время научить детей родному языку очень сложно. О том, кто виноват и что делать, рассуждает колумнист Sputnik Эсма Голандзия.
Причиной стрельбы, по одной из версий, могла стать месть за убийство 18-летней Памелы Мастропьетро, чье тело обнаружили расчлененным в двух небольших чемоданах, а обвинение предъявили 29-летнему мигранту из Нигерии.
Цхинвал заявил свою позицию по транзиту через Южную Осетию в Грузию, который является условием соглашения между Тбилиси и Москвой от 2011 года.
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О чем говорили премьер-министры России и Армении во время приватной беседы в рамках Евразийского межправительственного совета в Алматы, попытался выяснить Sputnik.
Sputnik Казахстан сделал подборку лучших шуток в социальных сетях об очередном землетрясении в Алматы.
Авария на ТЭЦ оставила без отопления многих жителей Бишкека - Sputnik выяснил, за что сделают перерасчет, а за что возврата денег ждать не стоит.
Александр Лукашенко поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за помощь в освобождении Вячеслава Качуры из плена в Ливии. Что сказал президент?
Почему суд Елгавы на несколько месяцев отложил рассмотрение дела Александра Красноперова, обвиняемого в шпионаже в пользу России.
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Товары из Молдовы возвращаются на российский рынок: президент республики Игорь Додон опубликовал данные по прошлогоднему экспорту.
В столице Таджикистана в Парке Победы прошел торжественный митинг, посвященный 75-летию Сталинградской битвы. Фоторепортаж Sputnik.
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Историк Геннадий Бордюгов рассказал Sputnik, какое значение имел подписанный 98 лет назад Тартуский договор для государственности Эстонии.
Цхинвал заявил свою позицию по транзиту через Южную Осетию в Грузию, который является условием соглашения между Тбилиси и Москвой от 2011 года.
Азербайджанцам будет легче устроиться на работу в Турции – какие шаги предпринимает для этого Анкара, и чем ответит Баку?
О чем говорили премьер-министры России и Армении во время приватной беседы в рамках Евразийского межправительственного совета в Алматы, попытался выяснить Sputnik.