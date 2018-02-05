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"Легенда" для Рицы: МЧС Абхазии на учениях

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  • Учения МЧС на озере Рица
  • Учения МЧС на озере Рица
  • Учения МЧС на озере Рица
  • Учения МЧС на озере Рица
  • Учения МЧС на озере Рица
  • Учения МЧС на озере Рица
  • Учения МЧС на озере Рица
  • Учения МЧС на озере Рица
  • Учения МЧС на озере Рица
  • Учения МЧС на озере Рица
  • Учения МЧС на озере Рица
  • Учения МЧС на озере Рица
  • Учения МЧС на озере Рица
  • Учения МЧС на озере Рица
  • Учения МЧС на озере Рица
© Sputnik / Илона Хварцкия
Двухдневные учения МЧС Абхазии прошли на Рице.

Вторые по счету двухдневные учения МЧС Абхазии в горах прошли 3 и 4 февраля в районе Рицы.

 "Учения начнутся примерно к двум часам дня. Пока же можно обследовать местность и взять комментарий у заместителя министра", – предложил скоротать время сотрудник пресс-службы МЧС Роберт Джопуа.

"Беда" не пришла одна. По легенде, на участке между озером Рица и "Дачей Сталина" автомобиль с пассажирами упал в озеро.

Неподалеку еще и "турист" набедокурил, чем вызвал сход лавины. Спасателям надо было найти "горемыку".

В учениях были задействованы более 50 сотрудников ведомства и около 20 единиц техники.

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