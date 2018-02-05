"Легенда" для Рицы: МЧС Абхазии на учениях

"Учения начнутся примерно к двум часам дня. Пока же можно обследовать местность и взять комментарий у заместителя министра", – предложил скоротать время сотрудник пресс-службы МЧС Роберт Джопуа.
"Беда" не пришла одна. По легенде, на участке между озером Рица и "Дачей Сталина" автомобиль с пассажирами упал в озеро.
Неподалеку еще и "турист" набедокурил, чем вызвал сход лавины. Спасателям надо было найти "горемыку".
В учениях были задействованы более 50 сотрудников ведомства и около 20 единиц техники.