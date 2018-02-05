Смотрите, от чего отказалась "Формула-1": грид-герлз

Смотрите в фотоленте Sputnik Эстония, от чего отказались организаторы "Формулы-1".
Организаторы "Формулы-1" приняли решение начиная с сезона 2018 года отказаться от девушек на стартовой позиции перед началом Гран-при. Так называемые грид-герлз на протяжении почти полувека были неотъемлемой частью соревнований.
Смотрите в фотоленте Sputnik Эстония, от чего отказались организаторы "Формулы-1".
Бой, прошедший в субботу в Сочи, завершился победой россиянина нокаутом в 12 раунде.
Спорт, космос, политика, религия, фестивали и просто дети, играющие в футбол в трущобах Лахора - в нашей фотоленте.
День воинской славы России - разгром Красной Армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве отмечается ежегодно 2 февраля.
Жители планеты Земля 31 января наблюдали уникальное астрономическое явление — в этот день совпали суперлуние, "кровавая" Луна и голубая Луна.
Пресс-конференция представителей Министерства здравоохранения Абхазии, посвященная проекту ЮНИСЕФ по вакцине против вируса папилломы человека, прошла в понедельник 5 февраля.
В выходные на территории Абхазии было до 18 градусов тепла, а в понедельник пошел дождь.
На учениях военные поразили различные цели – мишени, имитирующие легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу условного противника.
Министр иностранных дел Южной Осетии и президент Науру Барон Дивавеси Вака подписали соглашение об отказе от виз при взаимных поездках граждан.
В Баку молодая девушка исполнила "зажигательный" танец на крыше стоящего на проезжей части авто – видео появилось с соцсетях, полиция не в курсе.
Критики продолжают настаивать на том, что памятник Араму Манукяну - одному из основоположников Первой республики Армения, полная безвкусица.
Мама юной шахматистки из Казахстана Бибисары Асаубаевой заявила о желании получить российское гражданство для дочери из рук президента Владимира Путина.
Прокуратура Кыргызстана заинтересовалась тем, как мужчине с диагнозом "умственная отсталость" удалось получить водительские права.
Представители Пентагона и Бундесвера приехали в белорусскую воинскую часть: что обсуждают стороны – в материале Sputnik.
Почему российским пенсионером в Риге быть выгоднее, чем латвийским - местные журналисты подсчитали выплаты и льготы.
Выпускница Вильнюсской академии художеств Симона Бекшайте обвинила режиссера, главу Русского драматического театра Литвы Йонаса Вайткуса в домогательствах.
Исполняющая обязанности мэра Кишинева предположила, что в больницах процветает бизнес: такая торговля не ведется ни в одной стране мира.
Почему власти Таджикистана приняли решение о закрытии почти двух тысяч мечетей, рассказали в Комитете по делам религии.
Торгово-промышленная палата Узбекистана объявила набор кандидатов среди предпринимателей на прохождение месячной стажировки в Германии.
Зачем премьер-министр Эстонии второй раз в истории летит в Ватикан и о чем собирается говорить с понтификом.
Министр иностранных дел Южной Осетии и президент Науру Барон Дивавеси Вака подписали соглашение об отказе от виз при взаимных поездках граждан.
В Баку молодая девушка исполнила "зажигательный" танец на крыше стоящего на проезжей части авто – видео появилось с соцсетях, полиция не в курсе.
Критики продолжают настаивать на том, что памятник Араму Манукяну - одному из основоположников Первой республики Армения, полная безвкусица.