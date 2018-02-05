Смотрите, от чего отказалась "Формула-1": грид-герлз

В официальном сообщении организаторов чемпионата по автогонкам сказано: "Практика использования грид-герлз на протяжении десятилетий являлась ключевой особенностью Гран-при "Формулы-1", но мы понимаем, что этот обычай не соответствует ценностям нашего бренда и противоречит современным социальным нормам".