Смотрите, от чего отказались организаторы "Формулы-1": никаких грид-герлз

Смотрите в фотоленте Sputnik Эстония, от чего отказались организаторы "Формулы-1".
Организаторы "Формулы-1" приняли решение начиная с сезона 2018 года отказаться от девушек на стартовой позиции перед началом Гран-при. Так называемые грид-герлз на протяжении почти полувека были неотъемлемой частью соревнований.
Смотрите в фотоленте Sputnik Эстония, от чего отказались организаторы "Формулы-1".
Бой, прошедший в субботу в Сочи, завершился победой россиянина нокаутом в 12 раунде.
Спорт, космос, политика, религия, фестивали и просто дети, играющие в футбол в трущобах Лахора - в нашей фотоленте.
День воинской славы России - разгром Красной Армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве отмечается ежегодно 2 февраля.
Жители планеты Земля 31 января наблюдали уникальное астрономическое явление — в этот день совпали суперлуние, "кровавая" Луна и голубая Луна.
Международный шахматный фестиваль "Moscow open 2018", в котором участвовали свыше 1000 юных шахматистов из 30 стран мира, проходил в Москве с 25 января по 3 февраля.
Погибший в Сирии пилот штурмовика Су-25 майор Роман Филипов до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить, что атакован ракетой.
О том, как проходили двухдневные учения абхазских спасателей на Рице, читайте в материале корреспондента Sputnuik.
Чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев подарил кубинцу Юниеру Дортикосу пояс WBA, который выиграл у него же.
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Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе едут в Нагорный Карабах – Sputnik узнал, какова цель очередной миссии.
МОК может пересмотреть результат боя между россиянином Евгением Тищенко и казахстанцем Василием Левитом на Олимпиаде в Рио.
Из-за плохих погодных условий самолет с кубком Чемпионата мира по футболу не смог приземлиться в Бишкеке и ушел на запасной аэродром.
За что российские предприятия задолжали Беларуси почти два миллиарда долларов, и за счет чего за год задолженность выросла почти на десять процентов?
В Латвии опасаются, что "рука Москвы" может дотянуться и до выборов в законодательный орган страны и повлиять на их итоги.
Представитель парламентского Движения либералов Литвы, Пятрас Ауштрявичюс считает, что Вильнюсу необходимо прекратить политический диалог с Минском.
Неизвестные, осквернившие в Молдове три мемориала, посвященных Великой Отечественной войне, заявляют, что не остановятся на этом.
Власти Таджикистана обвиняют проживающего в Австралии ученого в экстремизме и призывах к насильственной смене власти.
В Узбекистане нерадивые водители сбили двух инспекторов ДПС за три дня – стражи порядка получили травмы различной степени тяжести.
Несмотря на давление со стороны политических оппонентов, власти Таллинна вновь разместили заказ на более чем 250 телепередач на русском языке на "Первом Балтийском канале".
Чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев подарил кубинцу Юниеру Дортикосу пояс WBA, который выиграл у него же.
Женщина – футбольный рефери – из Азербайджана рассказала Sputnik о месте женщин в спорте и о психологическом превосходстве над мужчинами.
Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе едут в Нагорный Карабах – Sputnik узнал, какова цель очередной миссии.